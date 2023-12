UeD gli ex Del Taglia e Eugenio, colpo di scena: bacio ardente

La coppia formata da Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia è stata una delle più amate di Uomini e Donne. I due si erano prima conosciuti e innamorati proprio all’interno dello studio del dating show targato Mediaset, poi erano andati a vivere insieme. La loro storia, da cui sono nati due figli, è durata per ben nove anni, poi, a fine 2022, l’annuncio di volersi separare. Una rottura, quella consumatasi tra Colombo e Del Taglia, che non era stata delle più tranquille, con dichiarazioni e stoccate arrivate in seguito.

Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia in discoteca: la segnalazione

Entrambi, dopo la fine della loro storia, avevano provato a rifarsi una vita. Francesca si era fidanzata con Federico Fiorentino, con la love story chiusasi poco tempo fa, mentre ad Eugenio Colombo erano stati attribuiti diversi flirt, tra cui quello con l’attuale concorrente del Grande Fratello ed ex tentatrice di Temptation Island Greta Rossetti. Un possibile riavvicinamento in vista tra Colombo e Del Taglia, inoltre, era stato vociferato solo poche settimane fa, trovando la pronta smentita del primo.

È delle scorse ore, tuttavia, la segnalazione di un utente, prontamente riportata da Lorenzo Pugnaloni tramite le sue storie Instagram, dove ha allegato anche una fotografia. L’utente in questione avrebbe visto, in una discoteca di Firenze, Eugenio Colombo mentre baciava quella che sembrerebbe essere Francesca Del Taglia. “Felice se sono tornati insieme” sono state le parole con cui Pugnaloni ha commentato tale segnalazione. Dalla suddetta foto, però, non è facile capire se la ragazza in questione sia proprio Del Taglia. Rimane da scoprire, quindi, se questa indiscrezione possa trovare o meno conferma: tra Eugenio Colombo e Francesca c’è stato davvero un riavvicinamento?

Come accennato in precedenza, solo pochi giorni fa Eugenio Colombo aveva smentito i rumors di riavvicinamento a Francesca Del Taglia, spiegando come entrambi avessero ognuno la propria vita, prendendo strade diverse ma volendosi comunque bene. Verso fine novembre, infatti, una segnalazione aveva parlato di un presunto tentativo di Eugenio di riavvicinarsi all’ex per il bene dei figli, aprendo la strada a voci su un possibile ritorno di fiamma.