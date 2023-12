Uomini e Donne, Eugenio e Del Taglia di nuovo in love? Parla lui

Da qualche giorno si parla di un possibile riavvicinamento tra Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia, ma lui ha deciso di essere chiaro una volta per tutti. La coppia è nata a Uomini e Donne e, dopo 9 anni relazione, si è lasciata a settembre 2022.

Alcuni utenti gli hanno chiesto se i rumors fossero veri o meno, ma su questo Eugenio è stato categorico: nessun riavvicinamento, ormai ognuno ha una propria vita.

“No ragazzi vi prego basta con questa cosa…non c’è nessun riavvicinamento e non ci sarà…Lei ha la sua vita da un anno e mezzo e io la mia…Ci siamo dati tutto quello che potevamo. Abbiamo due meravigliosi bimbi ma abbiamo due strade diverse. Ci vogliamo bene e questo è l’importante“.

Colombo ha dunque messa a tacere una volta per tutte la possibilità di un ritorno. Inoltre, da quando si sono lasciati, entrambi hanno avuto altre storie. Francesca si è fidanzata con Federico Fiorentino, ma è finita poco tempo fa. Mentre lui ha avuto diversi flirt: Pamela Barretta, Guendalina Canessa e anche Greta Rossetti.

Il flirt con Greta

Essendo stata una sua ex, alcuni utenti hanno chiesto a Eugenio cosa ne pensasse dell’ingresso all’interno della Casa del Grande Fratello di Greta. Lui ha detto di essere felice per lei, per questa nuova esperienza. È un modo per farsi conoscere, soprattutto perché la Rossetti “è una persona meravigliosa“.

Sul rapporto con Mirko, ritiene che lui sia ancora innamorato di Perla. Sostiene che anche Greta lo abbia capito e che per questo abbia fatto un passo indietro.

Poi ha spiegato i motivi per i quali è finita con la Rossetti. Ha raccontato che in quel periodo non stava bene e non era pronto ad una relazione. Ma ritiene anche che sia molto matura per l’età che ha ed è per questo che oggi hanno “un rapporto unico“.

La storia tra Eugenio e Francesca

La coppia è nata nel programma di Maria De Filippi, nel 2013, Francesca era la tronista e Eugenio un corteggiatore. Il loro amore è durato ben 9 anni per poi finire, dopo una lunga crisi, a settembre 2022. Inizialmente Colombo non aveva preso bene questa separazione e ci sono stati molti litigi.

Oggi, soprattutto per il bene dei loro figli, Brando e Zen0, la coppia è serena. Ma, secondo quanto affermato da entrambi, il ritorno di fiamma è da escludere.