Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo, c’eravamo tanto amati… ma ora non più. La coppia sbocciata a Uomini e Donne ha vissuto una lunga love story (circa 9 anni), ha avuto due figli (Brando nato nel 2015 e Zeno nel 2018) e poi ha visto naufragare la relazione. Non un addio a tarallucci e vino, ma zeppo di frecciatine e dichiarazioni al vetriolo. L’ex corteggiatrice, oggi felice al fianco del nuovo fidanzato Federico Fiorentino (la conoscenza è nata in quanto lui è un amico della sorella di lei), è tornata a parlare dell’ex compagno nelle scorse ore, rispondendo a una serie di domande dei fan.

“Non ci sentiamo e non ci vediamo più, tranne che per i bambini. Non mi viene da tornare indietro perché la persona di cui ero innamorata non esiste più“, ha spiegato Francesca a chi le ha domandato se avesse mai avuto la tentazione di tornare sui propri passi. Dall’altra parte ha sottolineato che a volte le capita di rammentare i bei tempi con il dj: “Certo che li ricordo, non sono ancora diventata un robot”. Capitolo nozze mancate: nonostante abbia trascorso quasi un decennio con Colombo, mai sono arrivati i fiori d’arancio. Motivo? “Io volevo, lui no. Con il senno di poi meno male che non ci siamo sposati”.

Spazio poi a una questione prettamente concreta. Un ‘seguace’ le ha domandato se Eugenio stia versando il mantenimento per lei e per i figli. Glaciale la replica della Del Taglia: “No”.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha poi speso delle parole per il nuovo fidanzato, con il quale è ripartita sentimentalmente dopo l’addio con Eugenio. “Se mi chiedesse di sposarlo? Sarebbe pazzo! Ci conosciamo da cinque mesi”, ha risposto a chi le ha chiesto se ci fossero dei progetti nuziali in vista.

Una domanda anche sull’eventualità di avere altri figli. “Io non voglio altri figli – ha spiegato -. Per adesso non c’è problema perché nemmeno lui li vuole. Se li vorrà in futuro si vedrà. O meglio si troverà un’altra!”. Molti fan le hanno fatto inoltre notare che l’ex Colombo si sarebbe a sua volta ri-fidanzato (lui non ha né confermano né smentito l’indiscrezione). In particolare le è stato chiesto se fosse gelosa di vederlo al fianco di un’altra donna. “Semmai lo vedrò, ve lo dirò… Non posso saperlo”, la replica della Del Taglia.

Uomini e Donne, finale amaro per Eugenio e Francesca

La love story tra Eugenio e Francesca è giunta ufficialmente al capolinea pochi mesi fa, più precisamente nell’ottobre 2022. Dopo che hanno reso nota la notizia della rottura i due sono stati protagonisti di una serie di botta e risposta al vetriolo. Si è parlato di tradimenti e altre mancanze di rispetto.