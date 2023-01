Dall’amore all’odio è solo un passo, come canta Shakira nell’ultima canzone per l’ex Piqué. Ed è quello che sta accadendo ad una delle tante coppie scoppiate nel 2022, quella formata da Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia. Dopo la rottura i rapporti tra l’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sono più tesi che mai nonostante la presenza dei due figli Brando e Zeno.

A parlarne, rivelando che la situazione è peggiorata, è stata la stessa Francesca Del Taglia in uno sfogo con i follower su Instagram. “I rapporti con il mio ex? Sempre peggio purtroppo”, ha ammesso l’influencer toscana. L’ex corteggiatrice del Trono Classico non ha potuto fare a meno di lanciare una frecciatina a Eugenio Colombo, che più volte l’ha attaccata negli ultimi mesi:

“Il tempo darà le risposte ed ognuno tirerà le proprie conclusioni..a me poco importa…io a differenza di altri non sputo nel piatto dove ho mangiato”

Francesca di Uomini e Donne ha poi confidato di essere molto felice grazie al nuovo compagno anche se ha ribadito che il momento è decisamente delicato. Gestire una separazione con due figli ancora piccoli non è sicuramente facile. Ma la Del Taglia ha svelato che Federico le è stato accanto in un momento difficile, forse quello più complicato della sua vita, e per questo lo ringrazierà per sempre.

Una relazione diventata importante in poco tempo tanto che Francesca Del Taglia ha già conosciuto la madre, il fratello e la cognata di Federico. Tutte persone squisite, come rivelato dalla giovane, che è stata legata a Eugenio Colombo per ben nove anni. I due non sono mai convolati a nozze anche se più volte si è parlato di matrimonio dopo la nascita dei figli Brando e Zeno.

Al momento l’ex tronista di Uomini e Donne, oggi deejay affermato, ha preferito non replicare alle insinuazioni della sua ex corteggiatrice. Di recente si è parlato di un flirt tra Eugenio Colombo e Pamela Barretta, ex del Trono Over di Maria De Filippi, ma i diretti interessati non hanno mai né confermato né smentito.

Il modello resta quindi single al contrario di Francesca Del Taglia, che è andata già avanti con Federico, di cui al momento si hanno poche informazioni a riguardo.