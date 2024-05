Uomini e Donne: Marianna regina del web, Gianni bacia Sabrina!

La puntata di Uomini e Donne in onda l’8 maggio 2024 inizia con tanta tensione in studio. Marianna prende la parola per scagliarsi contro Cristina Tenuta, in quanto non le sfugge un suo commento durante lo scontro con Ernesto Russo. La dama racconta di aver sentito la ‘collega’ giudicarla perché non ha reagito bene alla rottura con Ernesto Russo. Il cavaliere tanto discusso riceve il sostegno di Cristina, che dà inizio a uno scontro con Marianna e non solo.

Quest’ultima chiede a Maria De Filippi la parola e sferra il suo attacco legato al suo scontro con Ernesto, rivolgendosi alla Tenuta:

“Siccome hai detto che noi vogliamo fare le vittime e quando Ernesto ha detto che io sono quella pesante. Ho sentito che lei diceva a Ida (Pavanelli) che è perché sono ferita. Mi ricordo che quando frequentavi Alessandro…”

Cristina si difende facendo notare che, in realtà, Ernesto non avrebbe dato chissà quali dimostrazioni a Marianna, al contrario Alessandro Vicinanza a lei lì. La Tenuta aveva avviato una frequentazione con quest’ultimo, attualmente fidanzato con Roberta Di Padua. Marianna si scalda ancora di più e precisa che nessuno tra loro può sapere cos’è successo durante la sua conoscenza con Ernesto.

Russo prende la palla al balzo per tornare ad attaccarla. “Ti sei innamorata di un’idea, non di me”, tuona il cavaliere a UeD, perdendo ancora consensi tra i telespettatori. Le anticipazioni rivelano che il cavaliere lascia prima dell’ultima registrazione il programma, quando esce fuori una segnalazione che lo riguarda.

Proprio oggi, qualche ora prima della puntata, Russo parlando di amicizia ha condiviso un selfie che lo ritrae con Mario Cusitore, a cui ha sempre dato il suo appoggio. In passato si sono ritrovati a corteggiare insieme Ida Platano e poi Ernesto ha deciso di tirarsi indietro, accettando di tornare nel parterre del Trono Over. Dopo questa decisione, Russo ha spesso sostenuto Mario, che è stato protagonista di varie segnalazioni.

Intanto, in studio oggi ecco che Barbara De Santi corre a dare una mano a Marianna, attaccando Cristina:

“Allora ci vuoi raccontare cosa c’è stato con Alessandro?! Hai sempre detto che non è successo niente anche se avete dormito insieme. E invece c’è stato e non lo vuoi dire”

Cristina nega e si dice convinta del fatto che le dame che hanno conosciuto finora Ernesto gli avrebbero “fatto due scatole”, facendolo passare per “un uomo usa e getta”. L’unica cosa che fa Russo è chiedere scusa a Sabrina D., in quanto poco prima le ha chiesto con presunzione di lasciare lo studio. “È Maria a decidere, non tu”, tuona la dama. Intanto, Gianni Sperti si schiera contro Ernesto:

“Si possono accusare le donne se dall’altra parte non fanno niente. Ma lui ci mette del suo, le fa sentire importanti. Lo fa già al centro studio”

A sorprendere ancora oggi ci pensa Marianna a Uomini e Donne facendo presente di non essersi immaginata il corteggiamento iniziale di Ernesto: “Non penso di essere una pazza, in parte si, ma non così”.

Uomini e Donne: Sabrina crea altre tensioni, poi bacia Gianni

Siedono al centro studio Sabrina e Tino. Lei ammette che non è ancora scattato nulla da parte sua e non sa se mai accadrà. Interviene Maurizio, il quale di recente ha avuto una conoscenza con la dama, e la accusa di dire spesso bugie. Dopo una discussione con quest’ultimo, alla fine Sabrina chiude con Tino e fa entrare in studio un uomo che vorrebbe conoscerla e che rifiuta subito.

Tina Cipollari si scaglia contro di lei, mentre Maria De Filippi, invece, le chiede con chi uscirebbe del parterre. Sabrina cita Fabio B. e ribadisce il suo interesse per Marcello Messina, consapevole però che da parte di quest’ultimo ci sia un ‘no’. Gianni Sperti tira di nuovo in ballo la dama, dopo un po’, volendo vederci chiaro in alcune sue dichiarazioni. Sabrina capisce se un uomo le piace tanto dopo un bacio.

L’opinionista la stuzzica e alla fine la dama gli propone di scambiarsi un bacio. Sabrina e Gianni si baciano al centro studio e lei ammette di essere rimasta colpita. Questo momento apre un altro discorso, con Alessia, che consiglia ai cavaliere di fare come le dame, ovvero mangiare una mentina prima dei balli.

Uomini e Donne: Cristiano e Asmaa, i primi passi

Oggi a Maria non sfugge il fatto che, durante il ballo, Cristiano ha raggiunto Asmaa, la quale prima gli aveva dato dei Mikado vedendolo sconfortato. “Volevo chiedere a Cristiano se Asmaa gli ha portato di nuovo i Mikado”, afferma la padrona di casa. Asmaa ammette che spesso Cristiano la guarda da lontano e gli fa intendere di essere interessato a lei. Non solo, la dama consiglia al giovane cavaliere di essere sincero e di non smentire quello che fa.

“Avevo già inquadrato che persona sei. Io stasera il tuo numero non lo accetterei, per come ti comporti”, dichiara Asmaa. Quest’ultima rivela che da parte di Cristiano ci sarebbe un vero corteggiamento, con questi sguardi a distanza. Per questo, gli chiede di essere sincero su Giulia. “Ti sta dicendo che se sei chiaro il numero te lo lascerebbe”, così De Filippi traduce le intenzioni di Asmaa, che sorridendo conferma.

Ebbene le anticipazioni di UeD segnalano che Cristiano e Asmaa diventano una nuova coppia del Trono Over. Nell’ultima registrazione di questa edizione hanno palesato la loro intenzione di viversi fuori dal programma.