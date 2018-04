Uomini e Donne oggi: Lorenzo va via, Nicolò sotto accusa

Oggi Uomini e Donne: Sara e Luigi si baciano, Lorenzo se ne va

Nuova puntata del Trono Classico oggi in onda a Uomini e Donne. Dopo aver parlato di Nilufar Addati e i suoi corteggiatori, si passa agli altri tre. Sara è uscita con Lorenzo e Luigi. Il primo le ha dato una grande dimostrazione di interesse andandola a trovare a casa sua. Successivamente, però, la Affi Fella ha fatto una bellissima esterna con Mastorianni. Lui le rivela tutto ciò che prova per lei e alla fine si lasciano andare ad un lunghissimo ed emozionante bacio. In studio il pubblico approva a gran voce. Riccardi è rimasto molto male per ciò che ha visto e alla fine ha deciso di alzarsi dalla sedia e andarsene via. La tronista prova a fargli cambiare idea, ma il corteggiatore pare sicuro della sua scelta.

Si passa poi alle nuove esterne di Nicolò con Virginia e Marta. Dopo la scorsa puntata, La Pasqualato sembrava essere decisa ad andare via a causa del bacio visto tra il tronista e la rivale. Dopo l’ultima registrazione del Trono Classico, Brigante ha raggiunto la corteggiatrice e insieme hanno cercato di chiarire il tutto. Ovviamente, oggi la ragazza è tornata in studio. In tutto ciò, Virginia sembra essere molto arrabbiata. In studio, alcune persone attaccato il giovane. Secondo Gianni, il ragazzo ha già la scelta e questa è proprio Marta. Il diretto interessato dichiara invece di non essere ancora sicuro al cento per cento della persona con cui vuole uscire dalla trasmissione.

Uomini e Donne: Mariano viene criticato

Mariano ha portato fuori altre ragazze e anche questa volta si è lasciato andare a svariati baci. Valentina sembra convinta a volersene andare perché non gradisce il comportamento di Catanzaro. Intanto, alcuni opinionisti sembrano non gradire i modi di fare del napoletano e credono che stia solo recitando.