Uomini e Donne oggi: il bacio tra Sara e Lorenzo, Nilufar accusata da tutti

Oggi Uomini e Donne: Sara e Lorenzo si baciano, Luigi se ne va

La nova settimana di Uomini e Donne parte con il Trono Classico. I telespettatori vedranno andare in onda una puntata ricca di colpi di scena. Si parte con Sara e Nilufar. La prima ha portato fuori Nicolò Fabbri, Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni. Il primo aveva organizzato un giro sul quad, ma la tronista ha voluto evitare e fermarsi solo a parlare e confrontarsi con il giovane. La ragazza rivela di vedere poco interesse da parte sua, mentre lui dichiara il contrario. Dopo svariate spiegazioni, il corteggiatore se ne va e lascia l’esterna. In studio tornano a discutere e lei continua ad affermare di sentire poco interesse da parte dell’ex tentatore. Tina interviene e dice che la persona non realmente interessata è proprio lei. Si passa poi all’esterna con Luigi.

Il dolce ragazzo ha organizzato un’uscita semplice, ma molto carina. I due chiacchierano, si confrontano e lui prova a baciarla. In ogni caso, la ragazza si scansa. Tornati in puntata, Sara spiega di vedere in Mastroianni una persona perfetta e le uniche cose da capire sono su sé stessa. Lui approva il discorso della ragazza, ma poi succede l’impensabile. Cena romantica per la Affi Fella e Lorenzo. Tra coccole e qualche chiacchiera, arriva il primo lungo bacio tra i due. Di fronte a tale gesto, Luigi si alza e se ne va. La tronista lo rincorre e cerca di fargli cambiare idea, ma lui non vuole saperne più nulla. Alla fine, Sara rientra in studio e scoppia in lacrime.

Uomini e Donne Trono Classico: Nilufar interessata solo ai soldi?

Nilufar è uscita con Giordano. I due si confrontano e sembrano stare anche molto bene. Lui le ruba un bacio, ma lei si toglie. L’esterna con Stefano va molto bene. Lui la bacia sulle guance e sul collo e lei sembra non essere affatto infastidita. Si passa poi all’uscita con Nicolò Ferrari. Il corteggiatore le dedica una canzone e lei vorrebbe rimanere con lui. Tornati in studio, la tronista viene accusata da svariate persone di essere interessata solo ai soldi dei suoi corteggiatori.