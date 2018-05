Uomini e Donne oggi: Sara annuncia la scelta in lacrime

Oggi Uomini e Donne: Sara pronta alla scelta tra Lorenzo e Luigi, l’annuncio

La nuova settimana di Uomini e Donne parte con il Trono Classico. Dopo aver visto la scelta di Nilufar Addati, sembra sia arrivato il momento di Sara. La bellissima tronista ha infatti deciso di portare a termine il suo percorso trascorrendo un po’ di tempo in villa insieme a Lorenzo e Luigi. Maria De Filippi manda in onda l’esterna tra la Affi Fella e Mastorianni. I due stanno molto bene insieme e lui le fa vedere un album con tutte le foto dei momenti più belli trascorsi insieme. Successivamente parlano e la ragazza rivela di fidarsi ciecamente di lui e di volerlo nella sua vita anche nel caso in cui non sarà la scelta. Alla fine si abbracciano e si lasciano andare ad un altro bellissimo bacio.

Dopo la messa in onda del video, il corteggiatore cerca di commentare il tutto, ma è troppo emozionato. Il discorso di Luigi si conclude con il diretto interessato che conferma di essere stra cotto della tronista. Si passa poi a Lorenzo. Lui la invita a Milano e una volta arrivati sotto casa del giovane salgono. In casa c’è ad aspettarli la nonna di Riccardi. La signora è molto simpatica e fa sentire subito a suo agio Sara. Dopo un po’ di risate in compagnia della nonnina del corteggiatore, la signora chiede alla tronista se si sia innamorata del suo amato. Successivamente, i due si spostano in camera di lui. Riccardi mostra alla Affi Fella le cose che le ha comprato e poi si baciano. Dopo un battibecco con Luigi, viene mostrato anche il filmato in cui Lorenzo chiede scusa alla tronista, fino ad arrivare all’annuncio della diretta interessato riguardo la vicinissima scelta.

Uomini e Donne: Mariano attaccato da tutti

Mariano ha provato a chiarire con Valentina dopo la scorsa puntata, ma lei ha rifiutato anche l’esterna. Con Eleonora è andato tutto bene, tant’è che si sono nuovamente baciati. In ogni caso, in puntata si discute perché le corteggiatrici continuano a non fidarsi. In studio tutti attaccano Catanzaro, criticandolo soprattutto per non aver costruito nulla di concreto con le ragazze.