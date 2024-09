UeD, Vicinanza fa la proposta a Roberta e lei rifiuta: ’Prima il bebè’

Roberta e Alessandro continuano a lasciare indizi sulle loro bacheche social. Nelle ultime storie Instagram di Alessandro troviamo i due in macchina che parlano. La Di Padua racconta che hanno appena visitato una tenuta bellissima dove si svolgono numerosi matrimoni. Dice che Alessandro l’ha portata a vedere l’allestimento del rito civile e che entrambi sono rimasti estasiati. Poi lui “sgancia la bomba” e dichiara di avere un’impellente voglia di matrimonio. Con il suo lavoro, Alessandro, assiste a moltissimi eventi. Allora avrebbe desiderio anche lui di sposarsi e così si dichiara a Roberta. La risposta dell’ex dama di Uomini e Donne però non lascia dubbi.

”Una cosa per volta, per piacere”. Questa la risposta di Roberta alla richiesta di Alessandro. Sorride alla strana proposta appena ricevuta ma ribadisce quanto detto: “Non tutto insieme, una cosa per volta”. La domanda sorge spontanea: a cosa fa riferimento l’ex dama di Uomini e Donne? Devono concentrarsi su qualcos’altro non ben specificato. Le parole della Di Padua aggiungono un ulteriore tassello alla possibile gravidanza in corso. Durante il Festival del cinema di Venezia Alessandro ha regalato una calza da bebè a Roberta. Il fatto ha lasciato tutti di stucco. Si pensava fosse un modo per confermare la gravidanza ( Roberta di Padua incinta, Alessandro spoilera il sesso del bebè )

Roberta e Alessandro aspettano il momento giusto per dichiararsi

Ma i riferimenti sono continui e anche se i due non confermano ne smentiscono sembra proprio che qualcosa possa bollire in pentola. Probabilmente i due stanno aspettando per potersi dichiarare in maniera plateale al programma di Maria De Filippi. Già siamo pronti ad immaginarci la scena. I due che scendono dalla scalinata e si trovano di fronte l’ex di Alessandro, Ida Platano. Chiaramente sarebbe un bel colpo per la De Filippi. In molti non perderebbero l’occasione di assistere alla puntata.

Però malgrado gli indizi lasciati per strada e il loro amore sbandierato al vento non abbiamo ancora alcuna conferma definitiva. La vera delusione sarebbe scoprire che Alessandro e Roberta abbiano solo giocato sulla possibilità. Ma ci rendiamo anche conto che potrebbe essere così. A questo punto non possiamo fare altro che aspettare le registrazioni di Uomini e Donne per scoprire la verità.