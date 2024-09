UeD anticipazioni: guai per Maura, Maria ‘vitale’. Gemma rinasce

Nuova registrazione di Uomini e Donne per i protagonisti Over e del Trono Classico. Mentre i tronisti continuano i loro percorsi pacificamente, gli Over danno il meglio di loro per creare il caos in studio. In questa prima fase della nuova edizione del dating show di Maria De Filippi, Mario Cusitore è al centro della scena. L’ex corteggiatore di Ida è tornato, questa volta nel parterre Over come cavaliere. Maura, dama che aveva lasciato il programma con Gianluca Rocchetti, ha deciso di tornare proprio per conoscerlo. Ed è proprio su di lei che questa registrazione è incentrata, secondo quanto riporta Lorenzo Pugnaloni su Instagram.

Le anticipazioni riportano che nello studio si è parlato dell’intervista che Gianluca Rocchetti ha rilasciato per Casa Lollo, in questi giorni. L’ex cavaliere, che ha avuto una storia con Maura fuori dal programma dopo la loro emozionante scelta nel programma, si è detto amareggiato per il suo ritorno. In particolare, Gianluca ha accusato Maura di voler portare avanti quello che è sempre stato il suo obiettivo. Inoltre, si è detto certo del fatto che la dama non avesse una buona opinione su Mario Cusitore.

Gianluca ha trovato il suo allontanamento immaturo, quando c’è stata la rottura. Ma l’ex cavaliere ha saputo che la loro storia d’amore era giunta al termine tramite un’intervista che lei ha rilasciato proprio per Casa Lollo. Il dettaglio che più fa pensare riguarda una dichiarazione in particolare di Gianluca: “L’ultima volta che ci siamo sentiti? Un giorno fa c’è stato l’ultimo messaggio. Questo suo gesto mi fa solo confermare la persona che purtroppo è”.

Nella nuova registrazione di Uomini e Donne, le parole di Gianluca hanno generato uno scontro tra Mario Cusitore e Maura. Non solo, ci sono già altri tipi di problemi tra loro. Infatti, l’ex corteggiatore di Ida Platano si è mostrato furioso per quanto accaduto ieri sera. La dama aveva mal di testa e la cena è durata solo mezz’ora. A questo punto, Mario è arrivato a pensare che Maura non sia realmente interessata a stare con lui. Gianni Sperti, però, non è della stessa opinione.

L’opinionista ritiene che bisognerebbe considerare il fatto che la dama è scesa proprio per conoscerlo. Mario si è detto confuso per la situazione creata e Maura ha deciso di parlare della rottura con Gianluca. La versione della dama è che Gianluca si sarebbe rivelato “bugiardo, falso e manipolatore”, si legge. Maria De Filippi alla fine è intervenuta, chiedendo a Mario cosa volesse fare e lui ha accettato di continuare la conoscenza con Maura con un “sì, vediamo”.

Come sempre, ci ha pensato ‘Queen Mary’ a mettere fine allo scontro, arrivando a una conclusione.

Anticipazioni UeD:

Gemma Galgani continua ad avere il suo spazio nelle nuove puntate di questa edizione. La dama torinese è uscita con Valerio e tra loro ci sono stati più baci. La loro esterna è stata mostrata in studio, dunque il pubblico avrà modo di vederla nelle prossime settimane. Gemma si riprende così la scena e, dopo anni di percorsi nel Trono Over, si ritrova ancora oggi in studio a regalare nuove emozioni. E quest’anno non mancano i baci!

Non si è parlato, dopo quanto accaduto nella registrazione di UeD di ieri, di Armando Incarnato. Mario Verona ha chiuso la conoscenza con Morena e Sabrina ha dato l’esclusiva a Gabriele, con cui ha trascorso la notte.

Trono Classico anticipazioni: le esterne di Martina e Michele

Per quanto riguarda il Trono Classico, Martina De Ioannon ha fatto due esterne, una con Ciro – con cui ha ballato in studio oggi – e l’altra con Mattia. La tronista ha ammesso di essersi trovata bene con entrambi e che “le piacciono molto”. Invece, Michele Longobardi ha portato in esterna solo Amal e la conoscenza tra loro procede bene.