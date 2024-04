Uomini e Donne, la lezione di Maura con Gianluca e chi è l’ex

Tornano al centro studio a Uomini e Donne Gianluca e Maura, questa volta per regalare una grande emozione. I due si lasciano andare a un momento davvero emozionante, che commuove. L’intera scena viene realizzata proprio da lei, che vorrebbe eliminare ogni paura di Gianluca. Così si crea una nuova coppia del Trono Over, con Maura che dà inizio a una dedica:

“Si sono sempre soffermati tutti sull’apparenza e venivo definita l’ex di, perché il padre di mio figlio è un ex calciatore di Serie A. Gianluca mi ha letto l’anima. Con lui sto bene. Mi sa anche corteggiare davvero bene”

L’ex calciatore a cui si riferisce dovrebbe essere Antonio Benarrivo. Intanto, Gianluca spiega di avere molte paure. Ed ecco che Maura fa entrare in studio una torta con la scritta “Vivimi senza paura”. Dopo essersi recata dietro le quinte, scende le scale con dei palloncini a forma di cuori, mettendo su una scena davvero emozionante, sulle note di Vivimi di Laura Pausini.

Il momento commuove tutti i presenti in studio e anche gran parte dei telespettatori. Cavalieri e dame si complimentano con loro. Si forma così un’altra coppia nel Trono Over. Un gran bel gesto quello di Maura, apprezzato dal pubblico. Molti fanno notare che solitamente è l’uomo in queste circostanze nel programma a fare questo genere di sorprese.

Invece, Maura sorprende tutti facendo lei il primo grande passo per iniziare una relazione, tranquillizzandolo sulle sue paure.

La puntata va avanti con Mario Verona, che sta conoscendo Ilenia e Milena. Mentre con la prima c’è stato un bacio, con la seconda ancora non è arrivato, sebbene la conoscenza sia iniziata già da qualche tempo. Per Milena arriva un uomo, Sebastiano, che vorrebbe conoscerla. Alla fine, la dama decide di non iniziare questa conoscenza.

Uomini e Donne: Ernesto vs Barbara

La puntata inizia con Barbara De Santi al centro dell’attenzione. Ernesto Russo fa notare che è molto bella, ma di non apprezzare il suo carattere. A questo punto, Barbara fa notare che il cavaliere ha scritto su Instagram a Cristina Tenuta che è la più bella del parterre. Lui conferma senza problemi e, intanto, interviene Marianna che esprime il suo disappunto. Ernesto, però, spiega che relazionarsi con le dame del parterre gli sta risultando difficile e teme che questo dipenda da quanto accaduto con Barbara.

Infatti, il cavaliere racconta che Marianna aveva deciso di chiudere la loro conoscenza dopo aver rivisto un confronto tra lui e la De Santi al centro studio, avvenuto nei mesi scorsi. La dama poi ha cambiato idea e hanno ripreso la conoscenza. Tina Cipollari ritiene che Barbara cerchi sempre di affossare Ernesto in studio. In realtà, come fa notare la dama, oggi è stato Russo a interpellarla dicendo che “è estremamente bella, peccato per il carattere”.

Non solo, durante questo scontro, Ernesto si dice convinto del fatto che Barbara abbia “problemi di infantilismo”. Maria De Filippi ritiene che questo suo attacco sia pesante. Gianni Sperti e Tina, invece, si schierano dalla parte di Ernesto, convinti che lei esageri con le sue accuse. “Continui a screditarlo perché forse ti piace ancora”, tuona il primo. Barbara precisa ancora che oggi a stuzzicarla è stato lui.

Va all’attacco anche Cristina Tenuta contro la De Santi. La prima crede che Barbara non sia un bell’esempio e riprende un loro passato scontro. In quell’occasione, la De Santi l’aveva accusata di essersi rifatta e di aver cambiato completamente faccia. “L’invidia ti si mangia, sei invidiosa dentro proprio”, tuona ancora Cristina.

UeD, Aurora Tropea contro tutti: nuovi scontri, Barbara annienta Cristina

A Uomini e Donne torna al centro studio Aurora Tropea, che sta conoscendo Federico. Molti dei presenti in studio, tra cui Ida Platano e Cristina Tenuta, credono che alla dama non sia mai piaciuto il cavaliere. Tina Cipollari invita entrambi a essere più diretti, in quanto fanno diversi giri di parole per dire semplicemente che vorrebbero chiudere la conoscenza.

Anche Diego Tavani interviene facendo notare che per dire una cosa molto semplice, ovvero che non hanno intenzione di continuare. Aurora spiega di aver perso tempo a dare le sue spiegazioni perché sempre interrotta dagli attacchi. Ida non ci sta e continua ad accusare la Tropea di perdere tempo.

Dopo gli scontri della scorsa settimana, ecco che per Aurora la tensione aumenta quando cita Gemma Galgani. Quest’ultima prende la palla al balzo per attaccarla. Aurora la accusa di essere da 15 anni seduta su quella sedia. Gemma si difende precisando di aver lasciato il programma con un cavaliere e di aver costruito delle storie nel programma, al contrario suo.

Barbara De Santi non ci sta e attacca Cristina. La dama giustamente ritiene che la Tenuta dovrebbe essere l’ultima persona ad accusare Aurora. Non solo, Barbara crede che anche gli opinionisti dovrebbero attaccare Cristina, come fanno con Aurora, perché non ha ancora creato nulla di importante nel programma. Gianni si difende spiegando che si esprime in base a ciò che sente e Maria De Filippi fa notare che, in realtà, Tina ha spesso attaccato Cristina.

La puntata va avanti con Marcello Messina, che ha chiesto alla redazione di proporre a Jessica di tornare in studio per conoscerlo. Quest’ultima era giunta in studio per conoscere Mario Verona, il quale però si era detto non interessato. Marcello l’ha notata e oggi vorrebbe avviare con lei una conoscenza.

Per Jessica la differenza di età non è un problema e, dunque, decide di conoscerlo, entrando nel parterre del Trono Over.