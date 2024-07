UeD, tra Maura e Gianluca è finita: lei rompe il silenzio e replica

È finita tra Maura e Gianluca di Uomini e Donne. I due ex partecipanti del Trono Over hanno deciso di porre fine alla loro relazione, durata solo qualche mese. A confermarlo è stata la stessa ex dama, la quale ha rilasciato un’intervista per Casa Lollo su Instagram. Molti fan avevano notato in questi giorni un silenzio sui social network abbastanza strano. Infatti, i due avevano abituato su Instagram a condividere spesso foto e video che li ritraevano insieme, felici e sorridenti.

La loro scelta aveva emozionato un po’ tutti, tra i presenti in studio e i telespettatori. Maura aveva fatto una bellissima sorpresa a Gianluca, lasciandolo a bocca aperta. Solitamente si è abituati a vedere l’uomo fare il primo passo nel programma tra gli Over, durante le scelte. Invece, l’ex dama aveva deciso di prendere lei la situazione in mano e di chiedere di fronte a tutti di iniziare insieme una relazione fuori dal programma di Maria De Filippi.

Dopo la scelta a Uomini e Donne, Maura e Gianluca hanno tenuto informati i telespettatori condividendo spesso foto e video di coppia. Improvvisamente tutto ciò non è più accaduto e sono sorti i primi dubbi. Ora è arrivata la conferma da parte dell’ex dama, che ne ha parlato con Lorenzo Pugnaloni:

“Diciamo che c’è stata incompatibilità caratteriale. La distanza non aiuta. All’inizio mi faceva comodo, perché ognuno ha le proprie vite. Mi andava bene comportarmi da fidanzata, lui a Roma e io a Brindisi. Noi ogni due settimane più o meno ci vedevamo. Lui veniva spesso a Brindisi, io sono andata solo una volta da lui”

Maura non crede di essere “Jennifer Lopez della situazione” per mettersi a fare annunci sulla loro rottura. Ha ricordato di aver sempre frequentato persone note, come calciatori (il padre di suo figlio è l’ex giocatore Antonio Benarrivo), e di non aver mai visto annunci social, ma solo notizie sui giornali. A questo punto, l’ex dama ha ribadito che l’unica spiegazione che può dare sulla rottura è legata all’incompatibilità caratteriale. Dopo di che, Maura ha confermato di essere single.

Nonostante tutto, rifarebbe ogni cosa e ha spiegato che “i caratteri sono quelli, se non si limano non vai da nessuna parte”. Detto ciò, ha precisato di non essere una donna difficile, ma esigente e forte. Non resta ora che attendere una replica di Gianluca, se mai arriverà. Da parte sua, per il momento, regna il silenzio. Dopo questa intervista, è probabile che anche lui decida di parlare e svelare la sua versione dei fatti.

Uomini e Donne, Maura tornerà a settembre? Le parole su Ida

Maura ha ammesso che oggi non tornerebbe nel programma, in quanto preferisce pensare solo all’estate in questo momento. Se dovesse tornare, lo farebbe in modo diverso, ovvero in modo più spontaneo, in quanto inizialmente la imbarazzavano le telecamere. Così Maura ha smentito il gossip lanciato da un telespettatore, riportato dall’esperto di gossip Amedeo Venza su Instagram, secondo il quale lei avrebbe già intenzione di tornare a settembre nel dating show di Maria De Filippi. La segnalazione svelava che l’ex dama avrebbe contattato la redazione per rivelare alla redazione del programma la rottura, in quanto sarebbe pronta a tornare già nel parterre.

Nel corso di questa intervista, l’ex dama del Trono Over ha parlato anche del percorso di Ida Platano come tronista. A detta sua, quest’ultima non avrebbe avuto un futuro roseo con Mario Cusitore:

“Era una storia che non era destinata ad andare avanti. Tifavo di più per Pierpaolo. Se fossero usciti insieme Mario e Ida non sarebbero durati molto. Mario ha bisogno di avere a fianco una persona con un carattere forte. Non che Ida non lo sia, ma tra pianti e lacrime… Io l’avrei gestita diversamente, ognuno ha il suo carattere. Io Ida la vedo come una persona molto buona, che non fa le cose in cattiva fede. La bugia di quando uscì la cosa del B&B è stata portata avanti a lungo. Io avrei agito un po’ come Tina”

Dunque, anche Maura avrebbe chiuso la conoscenza con Mario, anche se l’avrebbe fatto sin da quando è uscita l’ultima segnalazione.