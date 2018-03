Uomini e Donne oggi: Luigi bacia Sara, Lorenzo va via

Oggi Uomini e Donne: Luigi e Sara si baciano, Lorenzo e Nicolò vanno via

Nuova puntata del Trono Classico questo pomeriggio su Canale 5. La settimana di Uomini e Donne parte con grandi colpi di scena. Si inizia con un video messaggio di Gemma per Tina Cipollari e i suoi nuovi corteggiatori. Successivamente, arriva il momento di Sara Affi Fella e Nilufar Addati. Quest’ultima non è uscita con nessuno. La scorsa settimana, Giordano e Nicolò Ferrari si sono eliminati e oggi non sembrano essere intenzionati a tornare in studio. Lei non ha fatto nulla per andarli a riprendere perché crede che sia stato giusto andare da Lorenzo dato che le piace. In ogni caso, la Addati viene a sapere da Maria De Filippi che Mazzocchi si trova in camerino e non vuole entrare in puntata. Lei esce e cerca di convincerlo a tornare.

Il trono si Sara pare procedere alla grande. Nicolò Fabbri no è stato portato in esterna e oggi comunica di volersi eliminare. Il corteggiatore rivela che non è scattata alcuna scintilla e per questo trova inutile restare in studio. La Afif Fella si arrabbia e non crede alla sincerità del giovane. Intanto, nel corso della settimana la ragazza uscita con Luigi e Lorenzo. Il primo è andato nel paesino dove vive la tronista e lei le ha fatto conoscere le sue due migliori amiche. Queste ultime fanno il tifo per Mastorianni e lo rivelano senza alcun problema. I due sono molto sereni e complici e prima della fine dell’uscita, il corteggiatore la bacia.

Trono Classico Uomini e Donne: Lorenzo si elimina

Torna in studio, Lorenzo si alza e comunica di voler andare via. Il corteggiatore dice di essere rimasto molto male nel vedere il bacio tra Mastorianni e Sera e per questo si elimina. In ogni caso, la tronista no va fuori a riprenderlo perché convinta di aver fatto anche troppo per lui. Intanto, Maria fa rientrare Riccardi e lui spiega che aveva deciso di dichiararsi per la tronista una volta per tutte.