Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi: romantico gesto per Sara Affi Fella

Uomini e Donne, Sara Affi Fella vicina alla scelta: la dedica di Lorenzo Riccardi

Lorenzo ha completamente perso la testa per Sara Affi Fella, è ufficiale. L’ultimo romantico gesto del corteggiatore di Uomini e Donne promette molto bene. Il pubblico del Trono Classico sembra sperare che la scelta della tronista ricadi su Luigi. In ogni caso, nel corso dell’ultima registrazione, la bella napoletana si è avvicinata molto di più a Riccardi. Lei ha infatti organizzato una dolce esterna a sorpresa per il compleanno del giovane, conclusasi con un lungo e appassionato bacio. Inutile dire che Mastroianni non l’ha presa affatto bene. In queste ultime ore, Lorenzo si è lasciato andare ad una speciale dedica social per l’ex fidanzata di Nicola Panico.

Nel corso delle ultime registrazioni del Trono Classico, Riccardi ha dimostrato il suo reale interesse nei confronti di Sara. Il corteggiatore pare essere fortemente preso dalla tronista. Oltre ad aver pianto dopo aver visto il bacio tra la Affi Fella e Luigi Mastorianni, il giovane si è anche lasciato andare ad una dolcissima e tenera dedica. Del tutto inaspettatamente, Lorenzo ha pubblicato uno scatto che lo ritrae abbracciato alla tronista. La storia apparsa sul profilo Instagram del simpatico di Milano di spiazzato tutti. Fino ad oggi, il ragazzo non si era ancora mai sbilanciato così tanto nei confronti dell’ex concorrente di Temptation Island. Successivamente, il diretto interessato ha pubblicato gli screenschot di alcuni messaggi ricevuti da alcuni suoi amici. A quanto pare, fanno tutti il tifo per lui e per una futura e bellissima storia d’amore con Sara.

Lorenzo Riccardo innamorato di Sara Affi Fella? L’ultimo gesto del corteggiatore di Uomini e Donne

Seppur Riccardi non abbia ancora fatto alcuna dichiarazione d’amore, sembra essere molto vicino all’innamoramento. Le ultime esterne la dedica apparsa su Instagram non fanno altro che confermare il forte interesse del corteggiatore. Alla fine, il giovane pare essere riuscito a farsi conoscere e mostrare il suo sincerissimo interesse nei confronti della bellissima Affi Fella.