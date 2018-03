Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi e Nicolò Ferrari: l’incontro fuori la trasmissione che insospettisce i fan

Lorenzo Riccardi è forse uno dei corteggiatori di Uomini e Donne che più sta facendo parlare di sé in questa edizione del Trono Classico. Dentro e fuori la trasmissione, infatti, il corteggiatore riesce sempre ad attirare l’attenzione del pubblico di Uomini e Donne. Se in passato, però, era stato lui stesso a lanciare dei messaggi ai suoi fan sui social (e a quelli di Nilufar e Sara Affi Fella) questa volta, nello specifico, niente di diretto avrebbe fatto Lorenzo Riccardi per riaccendere il dibattito sul suo ruolo all’interno del programma (non direttamente per lo meno). Come dal Vicolo delle News, infatti, Riccardi ieri sera avrebbe incontrato Nicolò Ferrari (suo rivale all’interno della trasmissione) in un noto locale di Milano. A segnalare l’accaduto sarebbe stata un’utente che, per avallare le sue parole, ha anche inviato delle foto della serata, anche queste pubblicate sul sito.

L’incontro, però, sembrerebbe non essere piaciuto particolarmente a chi, già da prima, non nutriva particolare fiducia nei due ragazzi. Lorenzo Riccardi e Nicolò Ferrari sono amici fuori dalla trasmissione? Le loro liti all’interno del programma erano finte? I due corteggiatori erano d’accordo? Queste e tante altre domande simili si sarebbero fatti gli utenti in queste ore. Ad onor del vero, tuttavia, la ragazza che ha riportato la segnalazione ha specificato che Lorenzo e Nicolò non sarebbero arrivati insieme nel locale. I due ragazzi, al contrario, si sarebbero incontrati lì per caso e quindi, per educazione, salutati.

Proprio qualche giorno fa Nicolò Ferrari ha pubblicato un messaggio sul suo profilo Instagram che, apparentemente, sembrava non lasciare alcun dubbio sul suo percorso a Uomini e Donne. Il corteggiatore, in particolare, si rivolgeva alla tronista Nilufar Addati, augurandole una buona scelta e mostrandosi molto rancoroso nei suoi confronti. Il suo addio alla trasmissione dunque, per lo meno al momento, sembrerebbe essere definitivo.