Uomini e Donne: Tina distrugge Ida e Mario, De Filippi delude

La puntata di Uomini e Donne di oggi, 2 maggio 2024, è caratterizzata totalmente dal percorso di Ida Platano. Inizialmente Maria De Filippi fa un recap di quanto accaduto nella registrazione precedente, che ha visto Mario Cusitore protagonista insieme alla segnalazione che lo riguarda. Viene così mandata in onda una clip che riprende quanto successo dopo il caos scoppiato in studio. In questo filmato è possibile vedere Ida chiamare la ragazza protagonista della segnalazione.

Dopo la telefonata, che non ha portato a qualcosa di concreto, Mario è andato su tutte le furie, in quanto crede di aver dimostrato a Ida di avere ragione. Gianni Sperti oggi in studio ritiene che, durante il confronto con la ragazza protagonista della segnalazione, Cusitore avrebbe cercato di manipolare la tronista. Tina è d’accordo e fa presente che Mario era apparso impaurito dalla situazione. Sebbene l’abbia sempre difeso, oggi Sperti dimostra di non credere molto alla versione di Mario.

In effetti, le anticipazioni di UeD rivelano che Cusitore in parte conferma la segnalazione. Gianni crede che sia strano che il corteggiatore volesse, prima della telefonata, avvisare la ragazza. Inoltre, va detto che questa donna dovrebbe essere – secondo le varie indiscrezioni – Melissa, un’ex dama, che nel 2022 era approdata nel programma per conoscere Alessandro Vicinanza. Intanto, nella puntata di oggi Mario chiede di mettere fine “a questa giostra”.

Ida, però, gli fa notare che ci sono ancora troppi punti che non tornano. Per dimostrare la sua versione, Mario porta una foto che lo ritrae nell’atelier quella famosa mattina in cui sarebbe stato beccato con la ragazza a lasciare il B&B. Tina ci tiene a far notare che potrebbe aver cambiato data e ora dello scatto. La Cipollari si accanisce contro Mario, accusandolo di aver cancellato la chat condivisa con questa ragazza. “Maria tu credimi, non l’ho cancellata. Credimi almeno tu. Ci sentivamo solo telefonicamente”, afferma Cusitore.

“Ida ma la dignità dove cavolo ce l’hai?!”, tuona Tina improvvisamente, tra gli attacchi che riserva a Mario. Nel frattempo, la tronista provata ammette di aver visto il corteggiatore, nella passata registrazione, cancellare la chat che aveva condiviso con questa ragazza. A Gianni non torna il fatto che lui continua a dichiarare di non sapere il suo cognome.

Di fronte ai continui attacchi di Tina, la quale consiglia a Ida di non farsi imbrogliare, Mario torna a sedere al suo posto e chiede a Maria di poter vedere l’esterna di Pierpaolo. Come fa notare Gianni, sembra che Cusitore voglia così cambiare discorso. De Filippi, però, stranamente lo difende più volte, facendo presente che avrebbe comunque mandato in onda l’esterna di Pierpaolo.

Uomini e Donne: Pierpaolo furioso con Ida, Maria difende ancora Mario

Viene mostrato il momento in cui Ida si è recata ad Avellino da Pierpaolo, che però l’ha fatta attendere per ben tre ore. Il corteggiatore si sente preso in giro, in quanto la tronista continua a dare importanza a Mario sebbene arrivino su di lui sempre segnalazioni. Esausta Ida non ha trattenuto le lacrime.

Dopo la clip, Gianni e Tina oggi fanno sapere che in realtà è possibile fare delle modifiche con le foto, per far risultare una determinata data e un certo orario. De Filippi difende di nuovo Mario, ma sbaglia. La conduttrice fa notare che Cusitore non ha mai detto che non è possibile fare queste modifiche.

E, invece, qualche minuto prima mentre si trovava al centro studio diceva proprio questo. Il pubblico non comprende il motivo per cui Maria a Uomini e Donne continui a trovare un modo per difendere Cusitore. Anche Ida cerca di trovare delle risposte che possano dimostrare la versione di Mario.

Per confondere le idee, Cusitore incolpa Ida per essere andata a riprendere Pierpaolo. “Perché non gli chiedi di dirti il cognome della ragazza? Perché hai paura della verità?!”, tuona ancora Tina cercando di portare la Platano a riflettere. Intanto, arriva in studio Pierpaolo, che dice deluso: