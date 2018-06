Uomini e Donne, Ida e Riccardo felici: lui si commuove e sorprende tutti

Uomini e Donne, Ida e Riccardo in studio: lui si commuove e fa una sorpresa alla dama

A Uomini e Donne tornano in studio Ida e Riccardo. Prima della loro entrata viene mostrato il filmato del loro percorso all’interno del programma. Entrambi appaiono emozionati e felici. Sono loro stessi a confermare che finalmente sono sereni. La dama dichiara che attualmente sta vivendo una bellissima storia d’amore, mentre Riccardo ammette che vedere il loro filmato è stata un’emozione fortissima. Ida racconta che raggiunge spesso il cavaliere a Taranto. I litigi, però, continuano a essere al centro della loro storia. Con ironia, Ida rivela di essere molto gelosa di Riccardo. Quest’ultimo conferma, dichiarando che riceve molte videochiamate da parte della dama. Inoltre, quest’ultima confessa anche di essere ancora alla ricerca di attenzioni da parte del cavaliere. Nonostante ciò, Ida rivela che Riccardo finalmente le sta dando delle dimostrazioni, ma lei vorrebbe ancora di più. Il cavaliere ironizza e dichiara che la dama è peggio di come l’abbiamo conosciuta in studio, per quanto riguarda la gelosia.

“Abbiamo superato la prova dei 10 giorni che ci aveva dato Tina”, continua Riccardo. Allora la Cipollari sceglie di cambiare e dà alla coppia due mesi di relazione. Il cavaliere decide di fare un gesto importante per Ida, siccome con le parole non è mai stato molto bravo con le parole. Riccardo esce fuori e prende un mazzo di rose e lo dà alla dama, sorprendendo tutti. Il pubblico e i presenti in studio sono felici di vedere un gesto così bello da parte del cavaliere. Non solo, tra gli applausi dichiara anche di aver scelto una canzone per il loro ballo.

Uomini e Donne: Ida e Riccardo felici, ma lei è ancora gelosa

La coppia balla felice e innamorata più che mai. Tra baci e abbracci, Ida e Riccardo continuano a mostrare la loro felicità. Nel frattempo, i due hanno una discussione molto animata con Sossio. In particolare, la dama rivela di non aver apprezzato alcune dichiarazioni dell’Aruta. Quest’ultimo non avrebbe voluto litigare, anzi dichiara di essere felice di vederli finalmente innamorati e sereni.