Uomini e Donne gossip, Lorenzo Riccardi: dolce messaggio dopo Sara

Gossip Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi torna sui social dopo la scelta di Sara: il primo messaggio

Lorenzo Riccardi ha sorpreso in positivo tutto il pubblico di Uomini e Donne. Dopo aver scoperto di non essere lui la scelta di Sara, il corteggiatore è finito in lacrime ed ha confessato di essersi innamorato della tronista. In ogni caso, le cose non sono andate bene. Ora, i fan del Trono Classico sono ansiosi di capire come stia vivendo questi giorni post-trasmissione il diretto interessato. Dopo ore e ore di silenzio, è arrivato il primo dolce messaggio social del giovane di Milano. Già negli scorsi giorni, si era capito che il ragazzo non stava poi così bene, tant’è che lui stesso ha dichiarato che avrebbe potuto stare decisamente meglio.

Lorenzo ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto che lo mostra nello studio di Maria De Filippi proprio il giorno della scelta. Nella foto condivisa sui social, Riccardi ha lo sguardo rivolto verso il pubblico e sorride. “Voglio ricordarmi questo percorso così, con il sorriso. Ringrazio tutti quelli che mi sono stati vicino in questo periodo, tutti quelli che fino all’ultimo hanno creduto in me, tutti quelli che hanno capito davvero come è Lorenzo. IL COBRA!!!! Grazie a tutti di cuore!!!” Sembrerebbe proprio che il giovane non porti alcun tipo di rancore, tant’è che ha anche messo un sorprendete like ad uno degli ultimo post pubblicati dalla bellissima Sara Affi Fella. E mentre cerca di superare la delusione e ritrovare a pieno la serenità, al fianco di Riccardi ci sono tutti i suoi amici, Nicolò Ferrari compreso.

Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi: l’affetto dell’amico ed ex corteggiatore Nicolò Ferrari

Tra i tanti commenti di affetto, è arrivato anche quello di Nicolò Ferrari. La non scelta di Nilufar Addati scrive: “Cobra del mi corazon sei una persona d’oro, a prescindere dall’epilogo di questa tua esperienza sei un vincente. Lo sai….!” Intanto, sul web iniziano ad arrivare le prime richieste alla redazione di Uomini e Donne: in molti vorrebbero vedere il giovane sul trono.