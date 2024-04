Sossio ed Ursula, la guerra continua: scambio frecciate sui social

Sossio Aruta ed Ursula Bennardo sono stati due grandi protagonisti del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne. I due si sono conosciuti all’interno del programma, diventando poi una coppia fissa ed avendo anche una figlia. La storia tra i due, che hanno partecipato anche a Temptation Island, sembra tuttavia essere arrivata al capolinea. Ognuno ha dato una versione diversa circa i motivi della rottura e nelle ultime ore hanno iniziato una guerra a suon di frecciatine sui social.

La storia d’amore tra Sossio ed Ursula ha sempre avuto degli alti e bassi. Non è difatti la prima volta che la coppia decide di separarsi. Ora, però, sembra non esserci il solito ripensamento e la rottura sembrerebbe essere definitiva. Tramite i social Aruta ha voluto spiegare i motivi della separazione, specificando che non c’è stato alcun tradimento da parte sua. Stando a quanto detto da lui, sarebbe stata Ursula a voler mettere fine alla loro relazione. Tra i due ci sarebbero state delle incomprensioni insormontabili. L’ex protagonista di Uomini e Donne non l’ha presa bene, soprattutto a causa della distanza da sua figlia Bianca.

Tra i due è partita una vera e propria battaglia sui social a suon di frecciatine. In particolare Sossio ha accusato Ursula di aver posto fine al loro rapporto per delle “cavolate”, sottolineando come a rimetterci sia anche la loro bambina. Nelle ultime ore tra i due c’è stato un botta e risposta tramite le storie pubblicate sui rispettivi profili Instagram ufficiali. Nello specifico lei ha condiviso una frase che ha scatenato immediatamente la reazione di Aruta.

Qui di seguito la storia pubblicata da Ursula sul social network, ripostata da Sossio:

Come si può notare, la reazione di Sossio alla storia non ha tardato ad arrivare. L’ex cavaliere di Uomini e Donne ha difatti ripostato la frase commentando con “La stro****a del giorno”. Tuttavia non è finita qui. Aruta ha difatti condiviso una seconda storia, in cui ha lanciato ulteriori frecciate contro Ursula. Ha difatti accusato la donna di voler passare lei per vittima, ribadendo ancora una volta come la decisione di chiudere sia stata della stessa e di come non abbia pensato al bene della loro famiglia.

Qui di seguito la seconda storia pubblicata da Sossio:

Adesso non resta che aspettare la replica di lei e capire come si evolverà la vicenda.