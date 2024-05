UeD, ex tronista diventa papà: di chi si tratta e il dolce annuncio

Ebbene si, Mattia Marciano e Camilla Fardella diventeranno presto genitori. A fare l’annuncio è stata la stessa compagna dell’ex tronista di Uomini e Donne che, per l’occasione, ha pubblicato sulla sua pagina di Instagram la fotografia di una torta a tema gender reveal. Infatti, oltre all’annuncio della gravidanza, i due hanno anche rivelato ai loro follower il sesso del nascituro. Scopriamo quindi se la vita dell’ex tronista e della compagna si tingerà di Rosa o di Azzurro.

Maschietto in arrivo in casa Marciano-Fardella

“Sei stato sognato, desiderato e amato dal primo istante, mamma e papà non vedono l’ora di donarti tutto l’amore del mondo”. Questa la didascalia che Camilla Fardella ha deciso di apporre alla dolce immagine della torta a forma di cuore con accanto le immagini dell’ecografia e con la quale lei e Marciano hanno comunicato ai loro followers di essere in dolce attesa.

Sul dolce, realizzato appositamente per l’occasione, i due futuri genitori hanno anche fatto apporre la scritta “Baby boy coming 2024″, rivelando di fatto che ad arricchire le vite di Mattia Marciano e della compagna arriverà presto un bel maschietto.

Al momento non si sa ancora quando è prevista la nascita del piccolo e nemmeno qual è il nome scelto dai genitori per il piccolo Marciano. Per maggiori dettagli, con tutta probabilità, si dovrà attendere ancora un po’ di tempo. Intanto, nella sezione dei commenti, i followers della coppia si sono scatenati e in tantissimi anno già fatto gli auguri alla coppia.

L’esperienza di Marciano a Uomini e Donne

Come in molti ricorderanno, Mattia Marciano è approdato nel dating show condotto da Maria De Filippi per la primissima volta nel lontano 2016 in qualità di corteggiatore di Rosa Perrotta e Desirèe Popper. Mattia è sempre piaciuto molto al pubblico di Uomini e Donne, principalmente per il suo essere un ragazzo molto serio e responsabile. “Forse troppo, mi dicono che sono pesante, ma sto cercando di migliorami”, aveva detto in proposito nel suo video di presentazione.

Purtroppo, le cose con Desirée non andarono come previsto e, dopo la scelta di lei di lasciare anticipatamente lo show, lui aveva deciso di tornare l’anno seguente nel programma in qualità di tronista. Al termine di questa seconda esperienza, Marciano aveva scelto di uscire con Vittoria Deganello, alla quale rimase legato sentimentalmente fino ad agosto 2018. A quel punto, il nome di Marciano era stato affiancato a quello di numerose altre donne e, nel 2020, l’ex tronista ufficializzò la relazione con l’attuale compagna, Camilla Fardella.