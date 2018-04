Uomini e Donne anticipazioni, Lorenzo, Giordano e Luigi: scoppia la lite

Anticipazioni Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi risponde a Giordano e Luigi: il gesto social

C’è davvero molto movimento intorno agli attuali protagonisti del Trono Classico di Uomini e Donne. I corteggiatori di Sara Affi Fella e Nilufar Addati non se le mandano a dire e i social sono divenuti una vera e propria arena per i loro continui scontri. Dopo l’ultima anticipazione è successo davvero di tutto. I fan della trasmissione non vedono infatti l’ora che venga registrata la nuova puntata. Sono tanti quelli che sono ansiosi di capire se Lorenzo e Giordano decideranno di continuare a far parte del programma. In tutto ciò, sul web se ne stanno dicendo di tutti i colori. Mazzocchi e Luigi diventano sempre più amici e insieme sembrano aver voluto lanciare una frecciatina a Riccardi.

I due si sono infatti mostrati ai loro fan mentre si abbracciavano, mettendo la stessa canzone dell’ultima esterna tra Lorenzo e Sara come sottofondo. Semplice casualità?!? Al momento non ci è dato sapere quali fossero le vere intenzioni dei due corteggiatori. Riccardi è un altro che non le manda mai a dire e ha risposto con poche e dirette parole. In ogni caso, il giovane non si è lasciato andare del tutto ed ha preferito restare in silenzio. Sembrerebbe però che i suo innumerevoli followers gli abbiano chiesto di reagire e dire qualcosa. Senza farselo dire due volte, il ragazzo ha rotto il silenzio ed ha accontentato tutti con un gesto che non ha bisogno di nessuna spiegazione.

Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi: diverbio social con Giordano e Luigi

“Continuate a chiedermi un segnale… eccolo!” tali parole sono state accompagnate dal dito medio. Insomma, Riccardi risponde alla presunta presa in giro di Giordano e Luigi mandandoli a quel paese. Nel frattempo, sono davvero tante le persone che continuano a chiedersi se il corteggiatore sarà in studio nel corso della prossima registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne. Per chi ancora non avesse letto le ultime anticipazioni, qui potrete trovare tutti i dettagli.