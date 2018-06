Uomini e Donne, Lorenzo nuovo tronista? Il Riccardi beccato ai casting

Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi nuovo tronista? L’ex corteggiatore beccato ai casting

Lorenzo Riccardi è stato beccato ai casting di Uomini e Donne, da alcune lettrici del portale News U&D. A quanto pare, l’ex corteggiatore di Sara Affi Fella sarebbe uscito dall’hotel dove stanno effettuando i casting. Le fan hanno subito notato la sua presenza, tanto che gli hanno chiesto di fare qualche foto insieme. Ma per quale motivo Lorenzo questa mattina si sarebbe presentato ai casting? Sappiamo bene che il Riccardi non ha bisogno di prenderne parte, visto che la produzione già la conosce. C’è chi pensa che l’ex corteggiatore si sia presentato solo per salutare tutti coloro che l’hanno aiutato durante l’esperienza del trono di Sara. Eppure sembra sempre più sicura la sua presenza nella prossima edizione, proprio nel ruolo di tronista. Lorenzo non ha mai negato di voler salire sul trono, qualora non fosse stato la scelta della Affi Fella. Sicuramente è riuscito a farsi notare durante questa esperienza e la produzione potrebbe aver scelto di dargli anche quest’altra opportunità.

Il Riccardi è molto amato dal pubblico di Canale 5. Sara, però, ha scelto di uscire dal programma insieme a Luigi Mastroianni. Questa decisione dell’ex di Nicola Panico potrebbe aver dato la possibilità a Lorenzo di diventare il nuovo tronista. Non solo, ad appoggiarlo c’è Gianni Sperti. Il noto opinionista, alla fine del percorso di Sara, ha dichiarato apertamente di essere contento per la scelta, ma di voler anche dare il suo appoggio a Lorenzo. Questo potrebbe proprio significare che il Riccardi sia pronto a salire sul trono a settembre. Proprio per questo, l’ex corteggiatore potrebbe essere andato a trovare la produzione questa mattina, per parlare dei primi dettagli della prossima stagione.

Dopo la scelta di Sara Affi Fella, Lorenzo Riccardi ai casting di Uomini e Donne

Lorenzo sarà il nuovo tronista della prossima edizione del trono classico? Questa ipotesi si fa sempre più forte. L’ultima segnalazione sulla sua presenza ai casting rafforza ancora di più il dubbio che riguarda il Riccardi. Non è sicuramente la prima volta che Maria De Filippi scelga di dare un’altra opportunità a ex corteggiatori di trovare l’amore nel suo programma. Sappiamo anche bene che Lorenzo sarebbe felicissimo di svolgere il ruolo di tronista. Già nel percorso di Nilufar Addati e di Sara, il Riccardi ha fatto notare la sua voglia di essere corteggiato. Intanto, l’ex corteggiatore continua a mandare frecciatine social alla coppia composta da Sara e Luigi.