UeD gossip, Lorenzo ferisce Sara ricordando Nicola: la tronista in lacrime

Uomini e Donne gossip: Lorenzo ricorda la scelta di Sara a Temptation Island

Sara Affi Fella esce dalla studio di Uomini e Donne in lacrime, a causa di un’affermazione poco carina di Lorenzo Riccardi. I due discutono sulle scelte prese dalla tronista durante il loro percorso. Il corteggiatore non apprezza per nulla i gesti che Sara ha sempre fatto nei confronti di Luigi Mastroianni. Lorenzo, infatti, ammette che se dovesse essere scelto potrebbe anche dire di no. Ma la Affi Fella non ci sta e afferma che se c’è l’amore di mezzo non si può dire di no. A questo punto, il Riccardi si lascia andare con una dichiarazione poco carina. Il corteggiatore dice alla tronista che lei stessa ha fatto una scelta senza dignità durante Temptation Island. Ricordiamo che Sara ha preso parte al programma delle tentazioni insieme allo storico fidanzato Nicola Panico. Quest’ultimo, secondo il pubblico, non si sarebbe comportato nel migliore dei modi nei confronti della Affi Fella. Nonostante ciò, quest’ultima ha deciso alla fine di perdonarlo e di tornare a casa insieme a lui.

Sicuramente si tratta di un tasto dolente per Sara. Da poco ha chiuso la sua relazione con Nicola. I due hanno formato una coppia per ben sei anni. Proprio per questo, la Affi Fella dichiara di averci voluto provare nonostante gli errori dell’uomo. La tronista afferma che per amore lei mette da parte tutto e, dunque, ha voluto dare un’altra possibilità alla sua storia. Inoltre, Sara rivela di non aver mai perso la sua dignità, poiché in sei anni di relazione ha sempre portato rispetto al suo compagno. La dura dichiarazione di Lorenzo fa stare male Sara, la quale viene sostenuta da tutti. La tronista in lacrime esce così dallo studio.

Uomini e Donne: Sara Affi Fella esce dallo studio in lacrime

Lorenzo cerca di giustificare la sua affermazione poco carina, ma niente può calmare l’animo di Sara. Il corteggiatore la segue dietro le quinte. Nonostante ciò, la Affi Fella non ha alcuna intenzione di ascoltare le sue giustificazioni. Quando rientra in studio, Sara decide di ballare insieme a Luigi, che cerca di consolarla. Intanto, Lorenzo è sempre più preoccupato per la futura scelta della tronista.