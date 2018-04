The Voice 2018: i concorrenti scelti dai giudici nei primi knock out

I nomi dei concorrenti di The Voice of Italy 2018 scelti dai giudici nei primi know out

Sono stati ufficialmente rivelati i nomi dei concorrenti di The Voice 2018 che hanno passato i primi Knock Out grazie alla scelta dei giudici J-Ax, Al Bano, Francesco Renga e Cristina Scabbia. Parliamo dei primissimi partecipanti che accedono alla semifinale del programma di RaiDue. Si tratta di: Riccardo Giacomini, Andrea Tramacere, Tekemaya, Marco Pio Coniglio, Asia Sagripante edElisabeth Eneh. Questo l’esito delle decisioni prese dai coach del talent show nella quinta puntata. L’ultimo appuntamento è andato in onda giovedì 19 aprile 2018 in prima serata su Rai2 e, come da regolamento, i giurati si sono avvalsi del cosiddetto “steal”, il meccanismo che ha anche consentito loro di “ripescare” alcuni dei talenti eliminati. La seconda ed ultima parte dei Knock Out verrà trasmessa il prossimo giovedì 26 aprile.

The Voice 2018: perché questi concorrenti hanno convinto i giudici

Questi concorrenti di The Voice of Italy 2018 hanno convinto i giudici ognuno per un motivo diverso. Riccardo Giacomini e Andrea Tramacere hanno confermato le aspettative dello “Zio” chi interpretando la canzone “Amor de mi vida”, chi il brano “Thing called love”. Tekemaya, la drag queen il cui vero nome è Francesco Bovino, ha entusiasmato Al Bano con “Un anno d’amore” di Mina. Mirco Pio Coniglio e Asia Sagripante sono state le scelte di Francesco Renga, dopo che il coach ha ascoltato le loro esibizioni messe in piedi rispettivamente sulle note de “La descrizione di un attimo” e di “Sweet child ‘o mine”. Infine, “Crazy” cantata da Elisabeth Eneh ha lasciato senza parole la giurata Cristina Scabbia.

The Voice 2018 Italia: i concorrenti “ripescati” dai giudici grazie allo Steal

Questi, infine, i concorrenti di The Voice 2018 Italia “ripescati” dai giudici grazie al pulsante Steal. A beneficiare del ripescaggio sono stati: Antonio Marino (ora nel team J-Ax), Sabrina Rocco (team Al Bano), Deborah Xhako (Francesco Renga) e Laura Ciriaco (team Cristina Scabbia). Tutti gli altri del primo gruppo dei Knock Out sono stati eliminati nella puntata di giovedì 19 aprile. Qui gli oltre 40 talenti suddivisi nei quattro team.