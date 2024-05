Antonio Ricci, bordata a Francesca Fagnani: “Belva? Ti dico io cosa sei”

Nell’intervista che Antonio Ricci ha concesso al settimanale Chi e che verrà pubblicata nel numero in uscita domani, mercoledì 8 maggio, è andata in onda un’altra puntata della querelle che vede protagonisti Striscia la notizia e Francesca Fagnani. Poco tempo fa, come in molti ricorderanno, la giornalista era stata “ripresa” dal noto tg satirico per essersi resa protagonista di alcuni episodi di “pubblicità occulta”, indossando gioielli dal prezzo molto alto nel corso di una puntata di Belve. Nel corso dell’intervista, il patron di Striscia ha quindi parlato di questa vicenda e poi si è anche espresso sulle vicende giudiziarie che vedono protagonista Chiara Ferragni da mesi a questa parte. Ecco che cosa ha detto.

Il caso Fagnani: le parole di Antonio Ricci

Il valore dei gioielli indossati nel corso della puntata di Belve sopracitata si aggirerebbe intorno ai 100mila euro. Una bella cifra insomma e un fatto che, come anticipato, aveva attirato l’attenzione del noto tg satririco e lo aveva spinto a chiedere spiegazioni alla diretta interessata. Ora a parlare di quella vicenda è stato lo stesso Ricci che ha dichiarato: “A me la Fagnani sta simpatica e la trovo molto brava. Ritengo da sempre che la tv non sia una finestra sul mondo, ma sul mercato, e voglio dimostrarlo”.

A quel punto, l’autore televisivo ha proseguito il discorso chiarendo cos’è realmente successo e, soprattutto, che cosa ha fatto drizzare le antenne agli inviati di Striscia, tanto da arrivare a parlare di pubblicità occulta: “La Fagnani indossa i gioielli senza citare il brand, perché non può, allora il brand, sui suoi canali, la ringrazia per averli indossati e lei mette “mi piace”. Ma non lo dico io, lo dice l’Ordine dei giornalisti: i giornalisti non possono fare pubblicità“.

Per concludere, Ricci ha poi lanciato una piccola provocazione alla giornalista, paragonandola a una “merla” più che a una belva, parafrasando il titolo del suo talk show: “Ci raccontano un sacco di favole, conosco questo mondo e c’è sempre qualcuno che trae vantaggio. Può essere anche che uno crei vantaggio ad altri senza saperlo, ma allora non sei una “belva”, sei una “merla” con il collare…”.

Chiara Ferragni e il Pandoro Gate

Infine, Ricci è stato anche chiamato a esprimersi sull’ormai celebre caso giudiziario del Pandoro Balocco. L’autore si è quindi sbottonato, dando una sua personale visione e giudizio sull’operato dell’imprenditrice digitale, sottolineando anche cosa, secondo lui, Chiara Ferragni ha totalmente sbagliato in questa occasione: “Ha fatto più male chi l’ha denunciata per il pandoro o il video in cui lei stessa in tuta parla di un errore di comunicazione?”.

Il riferimento è molto chiaro: Ricci qui si riallaccia al famoso video di scuse che l’influencer cremonese pubblicò pochi giorni dopo lo scoppio dello scandalo. Un breve filmato che era già stato ampiamente criticato a suo tempo, per ovvie ragioni.

“Devi pensarci prima, se non sei obnubilato dici: “Io, comunque, devolvo subito una cifra all’ospedale, poi vediamo come andrà la vendita dei pandori”, non sto ad aspettare la decisione dell’Antitrust”, ha poi aggiunto Ricci. Stando alle parole dell’autore, la Ferragni ha quindi sbagliato ad aspettare i proventi delle vendite dei pandori per fare la sua donazione mentre, a scanso di equivoci, sarebbe stato meglio farlo prima di mettere in piedi l’iniziativa commerciale.