Temptation Island: le prime foto del villaggio e le immagini dello staff

Temptation Island, riprese iniziate: tutte le foto dello staff e le prime immagini del villaggio

Le riprese di Temptation Island sono iniziate e, sul web e sui social, le prime immagini e i primi video di questa nuova edizione stanno già rimbalzando da una pagina all’altra senza sosta. A soddisfare le richieste dei più curiosi, però, in questi giorni ci sta pensando proprio la produzione del programma. Su Instagram, infatti, lo staff di Temptation Island ha condiviso con gli utenti diverse foto della location e degli addetti ai lavori, mostrando in anteprima il villaggio e i luoghi delle riprese.

Temptation Island: tutte le foto della location in Sardegna e le immagini della redazione

Stories, foto e video su Instagram stanno davvero mantenendo alte le aspettative del pubblico di Temptation Island. Tra questi, ovviamente, meritano di essere citati anche i contenuti postati dai volti noti della redazione di Uomini e Donne. Questi, infatti, stanno continuando a tenere aggiornati gli utenti, postando quotidianamente momenti inediti e riunioni di chi lavora dietro le quinte. Dopo le clip di presentazione delle prime coppie (per vederle cliccate qui e qui), quindi, oggi metteremo insieme tutto il materiale raccolto sui social. Per regalarvi, in questo modo, un piccolo assaggio di Temptation Island.

Temptation Island: Ida e Riccardo di Uomini e Donne Over già i più chiacchierati

Molto scalpore ha fatto la decisione di Ida e Riccardo del Trono Over di partecipare insieme a Temptation Island. La coppia, che a Uomini e Donne molto ha fatto parlare di sé, oggi pare essere pronta a mettersi alla prova ancora una volta. Riuscirà il loro sentimento a sopravvivere al villaggio delle tentazioni? Il pubblico, al momento, sembra essere molto diviso al riguardo. Le male lingue però, stando ad alcuni commenti lasciati sul web, sembrerebbero già pronti a scommettere sulla loro rottura.