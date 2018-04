Rosa Perrotta e Bianca Atzei amiche: Alessia Mancini attacca l’ex tronista

By

L’Isola dei Famosi: Rosa Perrotta e Bianca Atzei sono diventate amiche, scoppia una nuova lite con Alessia Mancini

Il ritorno di Elena Morali e Rosa Perrotta all’Isola dei Famosi ha cambiato gli equilibri del gruppo. Dopo i primi giorni di scontro (durante i quali Elena e Rosa hanno addirittura rifiutato il cibo pescato dagli altri), le due giovani si sono riunite con la maggior parte dei naufraghi. In particolare, l’ex tronista di Uomini e Donne si è avvicinata parecchio a Bianca Atzei, da sempre grande amica all’interno del reality show di Alessia Mancini. Le ultime scene dall’Honduras vedono la cantante intenta a fare un massaggio a Rosa, mentre quest’ultima sottolinea: “Il mio rapporto con Bianca è cambiato“. L’Atzei e la Perrotta hanno infatti trovato un punto di incontro e sono riuscite ad instaurare un buon rapporto, complice anche la presenza di Jonathan. Cosa che invece non è accaduta con la Mancini, che è tornata a litigare con Rosa a causa di un cocco.

Ennesimo litigio tra Rosa Perrotta e Alessia Mancini per un cocco

Alessia Mancini ha attaccato Rosa Perrotta e Francesca Cipriani per la divisione del cocco. Secondo la showgirl, le due terrebbero per sé le porzioni più grandi. “L’ennesima volta che vedo la stessa scena, mi viene il vomito. Sempre lei, non è cambiata di una virgola” ha fatto sapere la moglie di Flavio Montrucchio riferendosi alla fidanzata di Pietro Tartaglione. Di tutta risposta Rosa ha chiesto pietà e relax, visto che mancano pochi giorni alla finale dell’Isola dei Famosi. Alessia riuscirà a sopportare altre due settimane questa difficile convivenza? E l’amicizia con Bianca Atzei sopravviverà dopo l’intromissione di Rosa?

Rosa Perrotta rischia di uscire dall’Isola dei Famosi

Intanto non è ancora chiaro fino a quando Rosa Perrotta resterà sull’Isola dei Famosi. La modella è “sospesa” e in attesa di giudizio insieme a Elena Morali: sarà il pubblico a decidere chi tra le due – nella puntata di martedì 3 aprile – deve restare in gara. Chi la spunterà?