L’Isola dei Famosi cambia giorno: i dettagli. Che disastro!

Altra batosta per L’Isola dei Famosi. La 18esima edizione del programma di Canale 5 sta ottenendo risultati sempre più deludenti, costringendo la Mediaset a correre ai ripari. Difatti, il reality verrà ufficialmente spostato alla domenica a partire dal 19 maggio. Una collocazione alquanto insolita per un prodotto televisivo come l’Isola, che quindi non andrà più in onda il lunedì come suo solito. Questa domenica, 12 maggio, in prima serata Canale 5 ci sarà la semifinale di Amici, slittata di un giorno causa Eurovision. Dopo una settimana, invece, sarà il turno dell’Isola dei Famosi, il cui cambio giorno sembra essere stato ormai ufficializzato, come riportato da Davide Maggio.

Insomma, quest’ultima edizione dell’Isola dei Famosi è stato un vero e proprio disastro. C’è da dire, però, che, l’ultima stagione televisiva è stata particolarmente difficile per i reality. Il pubblico sembra essere sempre meno interessato a questo tipo di trasmissioni, soprattutto sopra le nuove linee adottate da Pier Silvio Berlusconi. A seguito delle polemiche nate durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, l’amministratore delegato Mediaset ha deciso di rivoluzionare questo mondo, eliminando la quota ‘trash‘. Tuttavia, questi cambiamenti non sembrano aver giovato al programma, i cui ascolti sono addirittura diminuiti rispetto all’anno anteriore.

Anche per l’Isola dei Famosi, si è deciso di fare un ‘restauro’ completo, sostituendo Ilary Blasi con Vladimir Luxuria, veterana dell’Isola. Come opinionisti, si è deciso di ricorrere a una figura più classica come il giornalista del Tg5 Dario Maltese, affiancato da un carattere ‘peperino’ quale quello di Sonia Bruganlli. Ma, l’esperimento non ha affatto funzionato. Gli ascolti dell’Isola scendono di settimana in settimana, portando a casa risultati scoraggianti.

In realtà, la conduzione della Luxuria non sembra essere il problema principale del flop di quest’edizione. In realtà, la presenza di Vladimir pare essere una delle poche cose funzionanti del programma. Per il resto, però, è meglio stendere un velo pietoso. Tra ritiri continui, il caso Benigno e la monotonia delle dirette, lo show non riesce proprio a catturare l’attenzione del pubblico. Addirittura, secondo alcune indiscrezioni, il reality potrebbe spostarsi sul Canale Nove il prossimo anno, con il ritorno alla conduzione di Ilary Blasi. Nel frattempo, le ultime puntate dell’Isola dei Famosi 18 andranno in onda di domenica a partire dal prossimo 19 maggio.