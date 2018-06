By

Reazione a Catena 2018: le Tzatziki hanno vinto 52.500 euro

Prima super vincita a Reazione a Catena 2018. Nella puntata di giovedì 7 giugno, a portare a casa ben 52.500 euro in gettoni d’oro sono state le Tzatziki. Poco prima di essere incoronate nuove campionesse, le tre concorrenti hanno vinto indovinando l’ultima parola del gioco finale (“dolce”) posta tra i due termini-input “porto” e leggero” (il porto è anche un liquore dolce e dolce significa pure leggero). Negli attimi precedenti, le tre nuove partecipanti al quiz di Rai1 – ora condotto da Gabriele Corsi – hanno accumulato ben 105.000 euro. Durante l’ultima fase, le tre non hanno mai fatto errori, dimezzando il montepremi soltanto una volta per “comprare” il terzo elemento-incognita.

Reazione a Catena 2018: l’Intesa vincente delle nuove Campionesse

Prima di diventare le attuali campionesse in carica, a Reazione a Catena 2018 le Tzatziki hanno battuto i Mammasua nel gioco de L’Intesa Vincente. Anche in tale gioco, infatti, le singole componenti della squadra hanno dimostrato di avere menti molto “collegate” tra loro e si sono dimostrate capaci di indovinare ben nove parole, tante quante necessarie per mandare a casa i loro avversari.

Chi sono le nuove concorrenti di Reazione a Catena

Ma chi sono le nuove concorrenti di Reazione a Catena? A formare il team delle Tzatziki sono tre giovani ragazze di Bergamo (bassa), i cui nomi corrispondono ad Ombretta, Sara e Claudia. Si chiamano così, ha spiegato la portavoce del gruppo, “perché ci piace mangiare etnico, sopratutto greco perché dopo il Liceo Classico la Grecia ci è rimasta nel cuore“.