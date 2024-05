Fiorello al Tg1 commenta il successo di Viva Rai2: tutto inaspettato

Fiorello è stato ospite al Tg1 dove ha commentato questi due anni di Viva Rai2 che questa mattina sono giunti a conclusione. Un programma che, partendo dal nulla, è riuscito a fare ascolti inimmaginabili.

Ormai da due anni il comico faceva compagnia agli italiani ogni mattina, dalle 7 alle 8, con tanti ospiti ed esibizioni, ma anche sketch, dove la comicità ne faceva da padrone. Lo scopo del programma era quello di strappare un sorriso agli ascoltatori per far iniziare la giornata con il buonumore. Questa mattina, dopo 230 puntate, la trasmissione è giunta al termine. Poco fa Fiorello, al Tg1, ha commentato questo successo che non si sarebbe mai aspettato.

“Il segreto di questo programma è stato farlo senza nessuna pretesa. Non è un programma nato a tavolino, è cresciuto in 10 anni. Dopo 10 anni siamo arrivati a fare Viva Rai2 , con semplicità e con la voglia di divertirsi e portare buonumore agli italiani. La novità più bella è stata scoprire tutte le persone sveglie a quell’ora“.

Fiorello ha confessato che è ancora incredulo del successo ottenuto ma soprattutto dell’attenzione mediatica che è riuscito ad alimentare giorno per giorno. Ciò che gli resta è tanta gioia, ma anche tanta malinconia.

“Che mi resta di questi due anni? Mi resta tutto, sono malinconico. Non riesco a scollarmi di dosso tutto il flusso di emozioni provate. 230 puntate, 230 albe, sono ancora sul pezzo. Non mi rendo ancora conto di cosa abbiamo fatto“

Il comico l’ha anche definita un’idea che “non può nascere a tavolino“. Infatti nemmeno se avesse studiato tutto nei minimi dettagli avrebbe ottenuto un risultato del genere.

Al tempo stesso il conduttore è stanco e per ora non ha dato un appuntamento fisso ai telespettatori. Certamente Viva Rai2 non tornerà. Una cosa è certa: resterà in Rai, ma ha spiegato che lo rivedremo in tv non appena avrà una nuova idea.

L’ultima puntata di Viva Rai 2

Il 10 maggio è terminato ufficialmente il programma di Fiorello che, nel giro di due anni, è riuscito ad ottenere ottimi ascolti con una media del 20% di share e 1 milione di telespettatori. Il comico non si sarebbe mai aspettato numeri così grandi per un programma mattutino.

Per l’ultima puntata sono stati ospitati Ultimo, che ha cantato il suo nuovo singolo, Altrove, e Jovanotti. E poi Amadeus, gli Amarello hanno salutato la Rai. Perché seppur Fiorello resterà questa è l’ultima apparizione insieme all’amico che per la nuova stagione televisiva se ne andrà a Discovery.