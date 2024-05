Eurovision, RTVE contro Ebu: “Dovete garantire rispetto”

All’Eurovision sta accadendo il caos e uno dei fattori principali è la partecipazione di Israele. Alcuni Paesi si stanno dichiarando apertamente contro la presenza di questo, appoggiando pubblicamente la Palestina, altri preferiscono rimanere neutrali.

Durante le prove della cantante che rappresenta Israele, Eden Golan, un giornalista spagnolo è andato a gridare “Free Palestine“. Ciò ha fatto infuriare i giornalisti israeliani. Prima uno lo ha rimproverato, dopodiché ha iniziato a scattargli foto. Ma non finisce qui, ha chiamato i suoi colleghi e contro il suo permesso hanno fatto foto e video, minacciandolo di diffonderli nel loro Paese.

“Voglio raccontarvi un episodio molto grave che ho dovuto affrontare. Dopo quello che è successo non possiamo stare in silenzio. Ho urlato due volte Free Palestine. Un giornalista israeliano ha cominciato a rimproverarmi e a farmi delle fotografie. Come se non fosse abbastanza è tornato con altri tre giornalisti israeliani. Tutti loro hanno iniziato a sgridarmi, mi dicevano che non dovevo stare lì e mi fotografavano per condividere le mie immagini sui loro social“