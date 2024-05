Eurovision: caos totale, Angelina lancia messaggio di pace (video)

Ad un giorno dalla finale dell’Eurovision Song Contest, a Malmo in Svezia si sta diffondendo il delirio più assoluto. Dopo il passaggio di Israele in finale, le tensioni tra EBU, le varie delegazioni Nazionali in gara e il pubblico hanno subito un inasprimento. Così tanto che, attualmente, la situazione sembra essere sfuggita di mano. Andiamo ad analizzarla.

A seguito della seconda semifinale dell’Eurovision, che ha visto Israele strappare un biglietto per la finale di domani sera, la situazione a Malmo sembra essere del tutto caotica. Già ieri il clima non era sembrato disteso. Durante la diretta, numerosi erano stati i fischi e i boati di disapprovazione ben udibili nei confronti della cantante Eden Golan, rappresentante della Nazione.

Oltre ai dissensi del pubblico e di alcuni artisti in gara contro la partecipazione di Israele all’Eurovision, ora un altro fatto controverso è appena accaduto. La condizione di tensione, in queste condizioni, peggiora di minuto in minuto.

La possibile squalifica dei Paesi Bassi

Nonostante ancora non si abbiano informazioni complete, sembra che i Paesi Bassi siano stati esclusi dalla competizione. Durante le prove della finale avvenuta oggi pomeriggio infatti, Joost non è salito sul palco per cantare la sua Europapa e alcuni presenti dicono che la bandiera della sua Nazione sia stata rimossa dall’interno della venue.

Attualmente, ciò che è stato comunicato dalla SVT – il Servizio Pubblico Radiotelevisivo Svedese – è che il rappresentante dll’Olanda sarebbe stato il protagonista di una rissa con un fotografo. Oltre a questo, la SVT specifica che la questione non ha niente a che fare con il fatto che, durante una conferenza avvenuta ieri sera, il cantante aveva contestato un’affermazione fatta dalla rappresentante Israeliana.

Stando a quanto accaduto, sembra che i Paesi Bassi siano vicini alla squalifica, epilogo che l’Italia ha fortunatamente evitato nonostante l’erronea pubblicazione delle percentuali del televoto avvenuta ieri sera. Dati i numerosi rumors sulla squalificazione di Joost, si attende solo la conferma ufficiale.

Il messaggio di Angelina Mango

Nel frattempo, a causa di tutte queste situazioni di tensione – compresa la decisione dell’EBU di eliminare tutte le conferenze stampa in programma oggi – nelle ultime ore all’Eurovision si è scatenato un assoluto delirio. Proprio per questo poco fa Angelina Mango è inaspettatamente comparsa in sala stampa per qualcosa di speciale.

La rappresentante dell’Italia, in gara con La Noia, ha lanciato un messaggio di pace leggendo un discorso da lei scritto. Angelina si è detta felice e fiera di poter far parte di un evento così grande e, in un momento come questo, ha ribadito che la musica ha il compito di unire. D’altronde, spiega, è proprio questo lo slogan dell’Eurovision (United by Music).

A seguito delle parole toccanti pronunciate davanti ai giornalisti, Angelina ha poi intonato Imagine di John Lennon, in una meravigliosa versione acustica.

hi everyone. today once more i just want the music speaks. and this is the strongest message I can share.#Eurovision2024 pic.twitter.com/rEeVHq0T4m — angelinamango (@angelinamango_) May 10, 2024

In attesa di ulteriori aggiornamenti, troviamo il gesto della Mango veramente emozionante e speriamo che possa contribuire a far tornare un clima sereno all’interno di tutta l’organizzazione eurovisiva. Nel frattempo la situazione non sembra migliorare: il sito dell’EBU risulta attualmente non funzionante.