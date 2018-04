Pomeriggio 5: il fuori onda che fa perdere le staffe a Barbara d’Urso

Barbara d’Urso perde le staffe con Paola Caruso: il fuori onda che spiazza gli ospiti di Pomeriggio Cinque

Bellezza e perfezione estetica sono stati oggi gli argomenti trattati da Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque. In studio, tra gli ospiti invitati dalla conduttrice, c’era anche Paola Caruso. L’esuberante showgirl, nello specifico, ha dichiarato in diretta di non essere più intenzionata a rimuovere le costole per ridurre il giro vita. Non è stata questa, però, l’affermazione che ha infastidito Barbara d’Urso. Per prima cosa, infatti, la padrona di casa ha rimproverato la Caruso per una frase detta durante la lite con Fabiana Britto. Barbara, in particolare, avrebbe letto su alcuni siti di gossip delle frasi (detta da Paola) che a lei erano sfuggite durante la sua trasmissione e, per questo motivo, oggi ha imposto a Paola di chiedere scusa per tutto quello che era successo.

Barbara d’Urso a Paola Caruso: la frase incriminata a Pomeriggio Cinque

La frase che il web avrebbe attribuito alla Caruso ( e che la stessa ha ammesso di aver detto a Fabiana Britto) sarebbe stata la seguente: “Se fossi grassa come te mi suiciderei”. All’affermazione fatta da Paola Caruso la d’Urso ha reagito dicendo: “Se tu hai detto questa frase io pretendo che tu chieda scusa adesso. Su queste cose dobbiamo essere serie perché c’è la gente che muore perché è anoressica”. Barbara, poi, ha anche aggiunto: “Capisco che l’hai detto con leggerezza ma siamo in televisione e quindi bisogna stare attenti alle cose che si dicono”.

Paola Caruso nei guai a Pomeriggio Cinque: il fuori onda che non piace a Barbara d’Urso

Come se non bastasse, inoltre, un fuori onda mostrato dalla redazione di Pomeriggio Cinque ha poi aggravato la posizione della Caruso. Nel filmato, infatti, Paola ha usato il termine “mongoloide” in maniera dispregiativa nei confronti della Britto. Poi, sempre litigando animatamente con la modella di Play Boy, ha anche detto in tono minaccioso: “Qua dentro non ci metti più piede dopo questo”. Barbara allora ha preso le distanze da quanto detto dalla sua ospite e, in tono polemico, ha più volte ribadito il suo disappunto sulla questione.