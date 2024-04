Myrta Merlino fugge da Pomeriggio 5: ecco perché è assente oggi

Oggi, venerdì 5 aprile 2024, i telespettatori di Canale 5 hanno trovato di nuovo una sorpresa accedendo la tv oggi pomeriggio. Myrta Merlino non è al timone della puntata odierna di Pomeriggio 5. A sostituirla, come già successo, il giornalista Giuseppe Brindisi. A differenza della scorsa volta però, ora la motivazione dell’assenza della conduttrice è ben chiara. Vediamo qual è.

Myrta Merlino oggi non si è presentata negli studi Mediaset del Palatino di Roma per condurre il suo programma pomeridiano. Ma non temete, la presentatrice tornerà al timone di Pomeriggio 5 lunedì 8 aprile. Come già accaduto recentemente infatti, la non presenza della Merlino durante la diretta del talk che conduce è solo provvisoria.

A prendere le redini della trasmissione, seppur solo per la puntata di oggi, è Giuseppe Brindisi. Il giornalista è già noto ai telespettatori essendo il conduttore di Zona Bianca e di Diario del Giorno. In più, non è la prima volta che Brindisi sostituisce la sua collega.

Già nelle puntate del 7 e dell’8 febbraio Brindisi aveva condotto Pomeriggio 5 poiché la Merlino ne era stata impossibilitata dalle sue condizioni di salute. Poi, lo scorso 22 marzo il pubblico di Canale 5 era rimasto stupito vedendo Brindisi al timone del programma pomeridiano senza alcun preavviso.

Stavolta però, la situazione è diversa. Mentre allora né la Merlino, né Mediaset avevano fornito spiegazioni circa l’assenza della conduttrice di Pomeriggio 5, ora è stata la stessa giornalista a tranquillizzare i telespettatori.

Il motivo dell’assenza di Myrta Merlino da Pomeriggio 5

Nella puntata di ieri, al termine di tutte le interviste, salutando il pubblico a casa la Merlino aveva già annunciato la sua assenza nell’appuntamento odierno. La giornalista aveva spiegato che non sarebbe potuta essere oggi a Pomeriggio 5 a causa della sua presenza a un evento che si tiene addirittura oltreoceano.

Myrta Merlino vola in America. La conduttrice sarà ospite del Change the World Model United Nations che si tiene proprio in questi giorni a New York. Si tratta di un evento molto importante a livello globale, dove giovani da tutto il mondo e personalità di spicco si riuniscono per discutere su temi di massima rilevanza mondiale. La conduttrice lo ha così spiegato ai suoi telespettatori:

Oggi vi saluto dandovi l’appuntamento a lunedì perché domani vi affiderò nelle mani di Giuseppe Brindisi che sarà qui in questo studio al posto mio. Perché? Perché volerò a New York per prendere parte ad un impegno che per me è diventato un appuntamento del cuore. Sarò nel Palazzo delle Nazioni Unite per il Change the World Model United Nations, un forum internazionale che accoglie 4mila studenti, da 149 paesi del mondo, per confrontarsi su temi fondamentali dell’agenda mondiale: i diritti civili, il cambiamento climatico, la sicurezza, la povertà ma soprattutto il grande tema della pace, quella che tutti oggi cerchiamo. Sarà un’occasione preziosa per me per confrontarmi con i leader di domani.

Stavolta sembra che Myrta Merlino abbia scelto di essere trasparente con il proprio pubblico e di svelare quindi in anticipo i motivi della sua assenza, forse per non far nascere alcun pettegolezzo come era successo a marzo.