Myrta Merlino assente perché “ha dato buca”: caos a Pomeriggio 5

Dove è finita Myrta Merlino? La conduttrice e giornalista di Pomeriggio Cinque non è andata in video venerdì 22 marzo. A sostituirla, come già accaduto di recente, il collega Giuseppe Brindisi. La faccenda è alquanto curiosa in quanto sia Mediaset sia la Merlino non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alle cause del forfait. Tutto tace. Molto strano visto che, praticamente sempre, quando qualche conduttore è costretto ad assentarsi da un programma, viene spiegato il perché (motivi personali, altri impegni lavorativi, febbre etc etc.). In questo caso silenzio di tomba.

Ci ha pensato Dagospia a gettare benzina sul fuoco e a rivelare i retroscena della vicenda scrivendo che “oggi Myrta Merlino ha dato buca a Pomeriggio5. Ma qual è il motivo del forfait? Pare che Myrta sia partita. Maga Merlino è sempre più insofferente per i dati flop di “Pomeriggio5” e per le voci su chi prenderà il suo posto a partire da settembre. Brindisi l’aveva già sostituita durante la settimana sanremese con buoni risultati”.

Di recente si sono fatte sempre più tambureggianti le voci che vorrebbero Pier Silvio Berlusconi sul punto di tagliare la giornalista campana. Si mormora che per la prossima stagione si starebbe pensando di sostituirla con Veronica Gentili o con Cesara Buonamici. Motivo? Gli ascolti tv che sono tutt’altro che rosei.

Inoltre l’ex timoniera de L’aria che tira (La7) sembra proprio non essere riuscita a creare empatia con il pubblico orfano di Barbara d’Urso. Basti pensare che andando a curiosare su X, il fu Twitter, non c’è stato un commento in cui qualche utente abbia rimpianto l’assenza della conduttrice dalla puntata di venerdì 22 marzo. Anzi è avvenuto il contrario. Diversi telespettatori si sono fiondati sui social suggerendo a Mediaset di far condurre sempre Pomeriggio Cinque a Giuseppe Brindisik, esultando per il forfait di Myrta.

Insomma, per farla breve pare proprio che a Pomeriggio Cinque, versante conduzione, non tiri una bella aria. La Merlino doveva essere colei che avrebbe dovuto non soltanto fare meglio di ‘Barbarella’, ma anche ripulire il programma dalla patina ‘trash’. Un’operazione che al momento sta fallendo. Come poc’anzi accennato, lo share non è buono (La vita in diretta, diretto competitor del talk di Canale Cinque, fa costantemente meglio di circa 5 punti percentuale). In aggiunta, per provare a salvare il salvabile, si è tentato in questi mesi di tornare a puntare a un po’ di ‘trash’, seppur in modo più soft rispetto ai tempi d’ursiani. Ma pure tale escamotage non ha dato i frutti sperati. Tempi magri per Myrta Merlino.