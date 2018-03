Paola Di Benedetto: le parole su Cecilia Rodriguez, Francesco Monte, il cannagate e Alessia Marcuzzi

Paola Di Benedetto e Francesco Monte sono la coppia del momento. Uniti dall’Isola Dei Famosi, divisi dal maledetto canna-gate, si sono ritrovati in Italia una volta conclusa per entrambi l’avventura in Honduras. La Madre Natura di Ciao Darwin, oggi, intervistata da Fanpage.it, è tornata a fare il punto su ciò che sta vivendo e su quanto le è capitato nelle ultime settimane: la relazione con l’ex tronista – nonché ex di Cecilia Rodriguez, sulla quale si è espressa – il cannagate e l’opinione sulla sfuriata di Alessia Marcuzzi avuta con Eva Henger in diretta televisiva. Tanta carne al fuoco, insomma. Andiamo a leggere le sue dichiarazioni.

Di Benedetto: “Non temo il paragone con Cecilia Rodriguez, so che da parte di Francesco quel sentimento è finito”

“Avete interrotto un gran limone”. Al telefono è Francesco Monte che simpaticamente fa incursione mentre Fanpage.it sta intervistando Paola. Con piacevole imbarazzo, fa sapere la testata online, Madre Natura inizia poi l’intervista. Primo argomento verte sull’ex di Monte, Cecilia Rodriguez: “Non temo il paragone, siamo diverse. E poi, quando lo guardo negli occhi, mi rendo conto che i sentimenti di Francesco verso di lei sono finiti e che ha finalmente il cuore libero”. E il primo bacio non immortalato dalle telecamere a quando risale precisamente? “Eravamo sull’Isola da 4 giorni”. La ragazza spiega anche che, venendo da una relazione appena interrotta, non credeva proprio di concentrarsi sull’amore. Invece: “All’inizio ero molto sulle mie, ho cercato di evitare contatti perché uscivo da poco da una storia. Lui, invece, cercava sempre di avvicinarsi, parlarmi. L’ho evitato finché ho potuto (ride, ndr)”. Nelle ultime ore sulla neonata coppia è intervenuta pure una vecchia conoscenza di Francesco, Valentina Vignali.

Canna-gate e lite Alessia Marcuzzi – Eva Henger: le parole di Madre Natura

Sul canna-gate la Di Benedetto ha le idee chiare: lei non ha consumato marijuana sull’Isola così come non l’ha consumata l’ex tronista che avrebbe invece fumato tabacco. Nella chiacchierata spende anche delle parole per difendere la Alessia Marcuzzi dopo lo sfogo furioso ai danni di Eva Henger: “Capisco Alessia. So che è stata massacrata, che l’hanno perfino chiamata ‘Pinocchia’, proprio lei che fa il suo lavoro con tutta la trasparenza possibile. Sentirsi dire ‘Non ne parlo’ da una persona che ne ha palesemente approfittato le ha fatto perdere la pazienza. Voglio dire anche che Francesco non lo meritava. È un bravissimo ragazzo al quale è stato rovinato un percorso solo per vendetta. Eva non ha mai digerito la sua nomination”.