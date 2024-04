Clizia Incorvaia: nuovo abito e bomboniere, i dettagli sul matrimonio

Clizia Incorvaia è ormai prossima alle nozze. Mancano difatti solo pochi mesi dalla data fissata per il matrimonio. Nelle ultime ore ha condiviso sui social con i suoi follower alcuni dettagli a riguardo. Nello specifico ha rivelato di che colore saranno le bomboniere prescelte e di aver deciso di cambiare abito da sposa. Qui di seguito troverete tutte le novità.

Clizia è corsa a Milano per la prova abito in vista delle sue nozze con Paolo Ciavarro. La coppia ha recentemente deciso di anticipare la data del matrimonio e, a soli due mesi da quest’ultima, l’influencer e modella ha pensato di cambiare l’abito da sposa. Quello scelto in precedenza, difatti, non la convinceva del tutto. Nelle immagini pubblicate sui social, Incorvaia si mostra dapprima per le strade di Milano in abito bianco e successivamente nell’atelier per le prove abito. In sua compagnia si vede anche Giorgia Farina, wedding planner ed event manager molto rinomata tra i personaggi famosi. E’ proprio lei, infatti, che sta organizzando le sue nozze.

Clizia appare prima solo in intimo, successivamente si mostra in abito da sposa e prova anche le scarpe da abbinarvi. Quest’ultime sono trasparenti e ricoperte di piccoli cristalli.

Di seguito la foto della prova scarpe pubblicata da Incorvaia nelle storie di Instagram:

Qui di seguito anche il post condiviso dall’influencer e modella sul suo profilo social ufficiale:

La cerimonia si svolgerà alla Tenuta San Domenico e gli invitati saranno circa 100.

Clizia rivela i dettagli sulle bomboniere

Dopo essersi mostrata in atelier impegnata con le prove dell’abito, Clizia Incorvaia ha anche deciso di svelare qualche dettaglio in più in merito alle bomboniere scelte da lei e Paolo Ciavarro. In un box domande la modella ed influencer ha invitato i propri follower ad indovinare il loro colore. Un’utente ha risposto scrivendo che, secondo lei, avrebbero avuto un tocco di blu. A quanto pare ha indovinato! Clizia ha difatti ripostato la risposta scrivendo “Brava, il blu ci sarà”.

Qui di seguito la storia pubblicata da Clizia in cui svela il colore delle bomboniere prescelte: