Francesco Monte non ha dimenticato Cecilia Rodriguez: le ultime dichiarazioni dell’ex tronista di Uomini e Donne

Da quando Francesco Monte è stato lasciato al Grande Fratello Vip da Cecilia Rodriguez di lui si è tantissimo parlato nei giornali e siti di gossip. Da allora, infatti, la vita amorosa dell’ex di Uomini e Donne è diventata inevitabilmente di dominio pubblico. La storia nata tra lui e Paola Di Benedetto all’Isola, inoltre, non ha fatto altro che alimentare curiosità e rumours a tal proposito. Oggi, però, tra lui e l’ex naufraga è ufficialmente finita e dei motivi che lo avrebbero spinto a chiudere con lei Monte ne ha parlato proprio in un’intervista rilasciata a Chi. Tra una chiacchiera e l’altra, però, Francesco Monte non ha citato solo Paola Di Benedetto ma è andato indietro nel tempo, fino ad arrivare a Cecilia Rodriguez. La fine della loro storia lo ha fatto stare tanto male eppure, ad oggi, Monte ad un possibile ritorno di fiamma pare ancora crederci.

Francesco Monte pronto a ritornare insieme Cecilia Rodriguez? L’ex tronista risponde: “Non si sa mai come va a finire”

Durante l’intervista è stato chiesto più volte a Monte di rispondere ad una precisa domanda, ovvero: lui è ancora innamorato di Cecilia Rodriguez? Francesco però, mentre su i motivi che lo avrebbero convinto a lasciare Paola Di Benedetto è stato molto chiaro, in questo caso ha cercato più volte di sviare il discorso. Questo, tuttavia, non ha impedito al giornalista di Chi di ritornare sull’argomento, spingendo alla fine Francesco Monte a dare la sua versione dei fatti. “Cecilia ama un altro ragazzo. Metta un punto esclamativo sulla chiusura della nostra storia: da parte sua immagino che sia così” ha dichiarato l’ex tronista di Uomini e Donne. “Da parte mia, invece, facciamo un punto interrogativo perché non si sa mai come va a finire. Mi sento uomo ad ammetterlo” ha poi aggiunto Monte.

Francesco Monte e Cecilia Rodriguez: per lui non è ancora finita

Il suo pensiero su Cecilia Rodriguez poi Monte lo ha ribadito anche alla fine, prima di concludere l’intervista. Lui e la sorella di Belen torneranno insieme? “I capitoli della vita di Cecilia in questo momento li vedo ben scritti” ha risposto Francesco “I miei invece si scrivono e riscrivono in continuazione, può succedere di tutto”.