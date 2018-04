Canale5, Matrix Chiambretti torna in onda: gli ospiti della prima puntata di venerdì 27 aprile 2018

Da domani, venerdì 27 aprile 2018, in seconda serata su Canale5 torna ufficialmente in onda Matrix Chiambretti. Ospiti della prima puntata sono Simona Ventura, Pupo e Myss Keta. Le ospitate della conduttrice e della giovane cantante sono previste per il momento “Essere o apparire”, che è anche il tema della serata scelto in occasione del debutto. Pupo, invece, presenzia nell’esilarante trasmissione di Mediaset in qualità di “italiano famoso anche in Russia”, di fatto inaugurando una delle novità dello show. Quindi, oltre al conduttore, ad aprire la serata è anche Vittoria Schisano. L’attrice nata Giuseppe viene arruolata per una sera in qualità di nuova presidente della Repubblica delle Donne.

Matrix Chiambretti 2018: chi c’è nel cast e le novità del programma

Annunciati i primi ospiti, va anche detto che Matrix Chiambretti 2018 dà spazio a delle new entry nel cast fisso. Parliamo di Drusilla Foer e di Cristiano Malgioglio. La Foer, attrice eclettica ed icona di stile, si aggiunge al “Tavolo” di Piero Chiambretti, insieme alle riconfermate editorialiste Alda D’Eusanio e Maria Vittoria Longhitano, quest’ultima arcidiacono della chiesa episcopale. Malgioglio, invece, si collega da Cinecittà per tutti gli aggiornamenti del caso su Grande Fratello 15. C’è dunque spazio anche per altre novità, come ad esempio il trio “Appassionante“, tre cantanti soprano bellissime che omaggiano a modo loro le squadre dei Mondiali 2018 e “Casa Russia“, come detto inaugurata da Pupo.

Matrix Chiambretti: il numero delle nuove puntate

Per il resto, Matrix Chiambretti torna in onda da questo venerdì, 27 aprile 2018, dopo un non così breve periodo di pausa dal palinsesto di Canale5. L’ultima puntata finora realizzata, infatti, è stata trasmessa lo scorso 24 novembre 2018. E adesso? Il numero delle nuove puntate in programma è pari ad otto, ma chissà se Piero Chiambretti è soddisfatto. In una recente intervista pubblicata da Il Messaggero, il conduttore, il cui contratto a Mediaset dovrebbe scadere alla fine del 2018, così fa sapere: “(…) Dico solo che a nessuno piace stare in tribuna a guardare la partita. Vorrei lavorare di più“. Come dargli torto.