Perché Maria De Filippi ha lasciato lo studio di C’è posta per te

Maria De Filippi è una donna che non si arrende facilmente. Soprattutto a C’è posta per te, e in particolare quando ci sono casi di litigi e incomprensioni tra genitori e figli. Per la storia di Domenica e Pino, la moglie di Maurizio Costanzo ha addirittura lasciato il suo studio e il suo pubblico per inseguire l’uomo e provare a fargli cambiare idea. Ma andiamo con ordine. Domenica e Pino sono rispettivamente madre e figlio: i due non si parlano da otto anni. Più precisamente da quando lei ha lasciato il marito perché non era più felice. Pino – che ora vive in Germania dove gestisce una pizzeria – non ha mai appoggiato la decisione della madre di allontanarsi dal padre. Domenica ha, inoltre, un altro compagno.

C’è posta per te: Pino ha chiuso la busta alla madre

Pino ha accettato l’invito della trasmissione di Canale 5 ma appena si è ritrovato davanti Domenica ha subito chiuso la busta, senza neppure lasciar parlare la donna. “Tua mamma ti ha avuto a 15 anni, era una bambina. Può capitare che una donna smetta di amare un uomo” ha osservato la De Filippi, ma Pino è stato irremovibile. Dopo aver chiuso la busta è andato via ma Maria non si è arresa e ha inseguito l’uomo. Dietro le quinte Maria e Pino si sono parlati a lungo, per oltre dieci minuti, senza la presenza delle telecamere. L’intervento in extremis della presentatrice non ha fatto cambiare idea all’uomo, che non è rientrato ad ascoltare quello che aveva da dire sua madre. Maria è dunque rientrata in studio e affranta, con le lacrime agli occhi, ha comunicato a Domenica di non essere riuscita a convincere il figlio.

Domenica si rassegna alla decisione del figlio

Nonostante l’insistenza di Maria De Filippi, Domenica ha così deciso di rassegnarsi alla decisione del figlio