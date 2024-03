C’è posta per te, 10 colpi di scena dopo mesi: chi è tornato insieme

C’è posta per te 2024 ha chiuso i battenti. Una stagione, tanto per cambiare, ricca di successi sul fronte ascolti. Nel corso dell’ultima puntata, sul finale, è stato proiettato un video di ringraziamenti, oltre ai saluti di Maria De Filippi e dei postini. Dulcis in fundo, il punto su come si sono evolute le storie più importanti viste nel people show. Non sono mancati colpi di scena clamorosi, con persone che sembravano convintissime a tagliare ogni ponte e che poi, invece, sono tornate sui propri passi ricongiungendosi con gli ex partner.

C’è posta per te, Flavia: dal ‘No pasa nada’ al ricongiungimento con Gianmarco

Nessuno si sarebbe aspettato che Flavia, che aveva dato il ben servito all’ex fidanzato Gianmarco con tanto di sfottò ‘no pasa nada’, avrebbe deciso di dare una seconda chance all’uomo. E invece, dopo mesi, il colpo di scena. “Dopo C’è posta per te, abbiamo deciso di tornare insieme, adesso conviviamo e ci stiamo riprovando. Vediamo come va. Ciao, no pasa nada!”, ha dichiarato la coppia.

C’è posta per te, Giuseppe e Valeria ci riprovano

Lieto fine anche per Giuseppe e Valeria. Lui l’aveva tradita, a C’è posta per te ha provato a ricucire, chiedendole persino di sposarla. Lei: “È impazzito. Io devo stare bene”. Giù il sipario e busta chiusa. In privato, però, la donna ha fatto dietrofront: “La busta l’ho chiusa ma ho deciso di aprire il mio cuore dandoci un’altra possibilità perché riflettendo sulle tue parole mi sono chiesta perché non farlo?”.

Santino e la mamma Deborah: pace dopo C’è posta per te

Pace tra Santino e mamma Deborah. Il 14 gennaio lui non volle saperne di aprire la busta. Poi è scattato qualcosa che gli ha fatto fare marcia indietro. Oggi madre e figlio sono felici: “Volevo ringraziarvi per l’opportunità che mi avete dato perché grazie a voi ho ritrovato mio figlio e la serenità che cercavo. Grazie a tutti”.

Enrica e Raimondo si riuniscono dopo 56 anni

Enrica e Raimondo sono stati protagonisti di una slot dedicata alle storie interrotte decenni prima. Quasi mai avviene un ricongiungimento. Solitamente c’è l’apertura della busta, un saluto cordiale e un grazie e arrivederci. Per i due ‘over’, invece, la storia ha preso una piega diversa. Adesso fanno coppia: “Ci siamo rincontrati dopo 56 anni, grazie Maria”.

Maria Grazia e Raffaella oggi ha rapporti con il padre Renato

Maria Grazia e Raffaella avevano chiamato C’è posta per te per conoscere il padre Renato che le aveva abbandonate 50 anni prima. L’uomo, ormai anziano e provato da problemi di salute, aveva aperto alla possibilità di approfondire la vicenda familiare. Dopo mesi padre e figlie hanno ripreso i contatti: “Grazie per averci fatto conoscere nostro padre dopo 50 anni. Adesso ci sentiamo, ci facciamo delle videochiamate”.

Valerio e Consuelo, avanti tutta

Consuelo aveva lasciato il marito in quanto continuava a cambiare lavoro, minando la stabilità familiare. Lui le aveva promesso che sarebbe cambiato, lei aveva deciso di aprire la busta. Pare che l’uomo sia stato di parola. Oggi infatti sta bene assieme alla moglie. Così Consuelo: “Fortunatamente le cose sono cambiate, lui è molto più presente con noi e il lavoro per fortuna è sempre lo stesso”.

Enzo e Tiziana di nuovo insieme

Una delle coppie che più ha divertito il pubblico. Lei ironica, lui ‘cane bastonato’, accusato di tradimenti. Alla fine Tiziana decise di aprire la busta, mettendo però in guardia Enzo. Oggi procede tutto a gonfie vele. “Io e Tiziana siamo insieme grazie a C’è posta per te”, ha detto lui in un video.“Maria speriamo in bene!”, l’eco di lei.

Ivano ed Emanuela sposi a maggio 2025

Ivano fu scoperto da Emanuela a frequentare la sua ex moglie. Lui ha chiamato il programma per riconquistare la compagna che alla fine ha deciso di aprire la busta. Ora i due hanno deciso di sposarsi: “Viviamo insieme nella nostra casa e ci amiamo. Il 25 maggio 2025 ci sposiamo, anche grazie a C’è posta per te”.

Mamma Sandra e il figlio Loris di nuovo insieme

Dolce epilogo per mamma Sandra e il figlio Loris. La donna, ex alcolista, è riuscita a ricostruire un rapporto con il figlio che non voleva più parlarle. “Grazie per avermi fatto ritrovare mio figlio, un bacio grande”, ha detto Sandra. “Grazie Maria per avermi fatto trovare sta matta”, ha dichiarato Loris.

Dario e Giorgia, nozze in vista

Dario, fidanzato con Giorgia da tre anni, aveva organizzato grazie a C’è posta per te, una sorpresa, chiedendo alla fidanzata di sposarla. Il matrimonio si farà “Ringraziamo tutti, da Maria ai miei ospiti del cuore, Giorgia ed Emanuel Lo. Siete tutti invitati al matrimonio, siete come una famiglia per noi”, hanno spiegato i ragazzi nel video.