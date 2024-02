C’è posta per te, Flavia e Gianmarco sono tornati insieme: reazioni

In questa nuova edizione di C’è posta per te 2024 hanno attirato l’attenzione del pubblico Flavia e Gianmarco. I due hanno preso parte a una delle prime puntate e la loro storia ha tenuto i telespettatori incollati al piccolo schermo fino alla fine. Ora sono tornati a formare una coppia e a dare l’annuncio ci hanno pensato proprio loro, attraverso i social network. Un finale che non lascia sorpresi i telespettatori.

“No pasa nada”, con questa frase Flavia a C’è posta per te ha attirato l’interesse del pubblico. La loro è stata una delle storie che ha più generato commenti sul web. I telespettatori hanno iniziato a seguire entrambi sui social network per scoprire l’evoluzione della loro storia, ipotizzando che prima o poi sarebbe arrivato questo ritorno di fiamma. Col tempo sono nate varie teorie ed ecco che nelle scorse ore i due hanno ufficializzato che sono tornati a formare una coppia.

Flavia e Gianmarco hanno condiviso su TikTok un video che li ritrae insieme, abbracciati sul letto, mentre si scambiano un bacio. “No pasa nada, la coerenza prima di tutto”, questa la frase inserita come didascalia. Per accompagnare il video, Flavia ha inoltre scritto: “Io dopo averlo chiamato pagliaccio davanti a tutti Italia”.

@la_proietto_effe_ NO PASA NADA . La coerenza prima di tutto 🤡 @Gianmarco Caso ♬ suono originale – ᖇOᗰEOᖴᗩᗰIᒪY

I telespettatori hanno prontamente commentato il filmato, dicendosi ‘non sorpresi’ da questo ritorno di fiamma. Infatti, molti avrebbero scommesso che Flavia e Gianmarco dopo C’è posta per te sarebbero tornati insieme. C’è una parte di pubblico che non è felice di questo ritorno di fiamma, in quanto avrebbe preferito che lei mantenesse la sua posizione. Ma si sa, al cuore non si comanda!

Il famoso invito del programma di Maria De Filippi era stato inviato da lui. Flavia è stata tradita da Gianmarco in passato. Dopo averlo scoperto, ha deciso di interrompere la loro relazione amorosa. Lui non si è dato per vinto e ha scelto di chiedere aiuto a Maria per riconquistarla. Ma ecco che in studio, Flavia ha respinto le scuse di Gianmarco e ha chiuso la busta con la frase che è diventata virale sul web: “No pasa nada”.

Nel frattempo, il pubblico si è interessato a questa storia, tanto che hanno seguito i loro movimenti sui social network. Inizialmente, Flavia ha mantenuto la sua posizione, mostrandosi sempre da sola e ironizzando su quanto accaduto nel programma. I due, però, hanno continuato a seguirsi su Instagram e questo ha portato il pubblico a pensare che lei avesse lasciato una porta aperta. Ed ecco che ora arriva la conferma ufficiale.