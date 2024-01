C’è posta per te, Flavia come Corona: “No pasa nada”. Il significato

“No pasa nada”. Con queste parole Flavia ha dato un due di picche epico al su ex fidanzato Gianmarco. Il giovane e la ragazza hanno vissuto una love story lunga circa 4 anni. La relazione è giunta al capolinea 4 mesi fa. Gianmarco ha chiamato C’è posta per te nel tentativo di ricucire con Flavia, la quale ha deciso di interrompere il rapporto in quanto ha perso fiducia in lui. Lo ha beccato a chattare con una ragazza su Instagram. Inoltre gli rinfaccia di essere stato spesso assente e incline a non considerarla.

Gianmarco ha esordito così: “Sono qui per dirti che ti amo e che sono il Gianmarco di cui ti sei innamorata. Ho voglia di costruire una famiglia insieme, mi manca tutto di te. In questo periodo, ho cercato di fare un lavoro su me stesso, chiudendo tutti i social e non sentendo più nessuna ragazza. Sei il mio amore consapevole, sei la donna che ho scelto d’amare. Prima di essere la mia ragazza, sei stata la mia migliore amica. Spero che, in questa vita, ricominciando da zero, ci sia tu”.

Flavia si è lasciata intenerire? Assolutamente no. Infatti ha immediatamente chiosato: “Stava con una ragazza in un bed & breakfast fino a pochi giorni fa”. Lui ha negato, lei ha detto di sapere da fonti certe che la storia era vera. Poi lo ha sbertucciato, ricordando che quando è andato in vacanza con i suoi amici dopo la ottura sentimentale piazzava l’hashtag “no pasa nada” ai post. Per chi non lo sapesse si tratta di un modo di dire spagnolo che può essere tradotto con un “non fa nulla”, “non importa”, “non fa niente”.

Insomma, il giovane voleva far intendere da remoto a Flavia che della fine della love story non gli importava granché e che si stava divertendo. Altra curiosità su “no pasa nada”: ha iniziato a spopolare sui social anche grazie a Fabrizio Corona che lo ha usato moltissime volte nei suoi post quando è uscito dal carcere.

Flavia è stata irremovibile nonostante le promesse di cambiamento di Gianmarco. Alla fine ha deciso di chiudere la busta, non prima di aver dato del “pagliaccio” all’ex compagno. “Adesso non mi fido più di lui. Non sono più innamorata di lui”, ha rimarcato. “Chiudo la busta, ok?”, ha chiesto Maria De Filippi. Flavia ha convintamente detto di sì con il capo. Poi il finale epico: il ciao ciao con la manina, condito da un sibilino “no pasa nada”. Sui social l’epilogo della storia è subito diventato virale.