C’è posta per te, figlia abbandonata chiude busta: web pro mamma

Nella puntata di sabato 16 marzo di C’è Posta Per te andata in onda su Canale 5, una delle coppie protagoniste è stata quella composta da una giovane madre e sua figlia appena maggiorenne. Jessica è madre di cinque figlie, tre avute con il suo nuovo compagno e due da una relazione precedente. Ad essere invitata in studio è stata una di quest’ultime, Corinne, unica ad aver compiuto già diciott’anni. Jessica è rimasta incinta della ragazza quando aveva solo quindici anni e mezzo ed è andata via di casa quando lei e sua sorella erano ancora molto piccole. Sono passati ben undici anni dall’ultima volta che le due si sono viste. Maria De Filippi ha invitato Corinne in trasmissione affinché le due potessero riavvicinarsi.

Jessica si è allontanata a causa di una relazione complicata con il suo ex compagno, lasciando così anche le due figlie. La donna si è rifatta una vita, andando a vivere con il nuovo marito da cui ha avuto altre tre bambine mentre Corinne e la sorellina sono rimaste a vivere con il padre. A seguito della separazione il giudice le aveva riconosciuto che poteva vedere le figlie più volte a settimana ma quando Corinne aveva sette anni non ha voluto più vederla, accusandola di averle abbandonate.

Corinne, invitata in studio da Maria, si è mostrata immediatamente restia a ristabilire un rapporto con la madre. Ha accusato più volte Jessica di essersene andata e di non aver mai cercato sia lei che la sorella minore, cose prontamente smentite dalla donna. Ha inoltre aggiunto che avrebbe potuto portarle con sé e denunciare.

Le parole della ragazza sono state particolarmente forti, tanto da aver addirittura affermato:

Da piccola dicevo che era morta.

Vedendo l’irremovibilità di Corinne, Maria ha cercato di mediare e l’ha invitata a pensarci bene. La giovane, tuttavia, ha mantenuto il punto:

Di quest’esperienza mi resterà la consapevolezza e il principio di non essere mai una donna come lei.

Poi ancora:

Spero smetta di cercarmi.

Questo ha fatto sbottare la conduttrice, che le ha ricordato prontamente:

Ma se hai detto più volte che non t’ha mai cercato?

Parole non troppo diverse si leggono anche su internet, dove è stata sottolineata l’incoerenza della ragazza:

Ma in che senso l’ha abbandonata se è lei che ha ammesso che non ha voluto più vederla?

Corinne, infine, ha deciso di chiudere la busta.

Il web si schiera con Jessica

La storia di Jessica e Corinne ha appassionato e diviso il web. I più, tuttavia, si sono schierati dalla parte di Jessica. In molti hanno accusato Corinne di avere una mentalità chiusa e di non essersi messa nei panni della madre, non capendo quindi come questa sia fuggita da una relazione difficile.

Questi alcuni dei commenti su X:

Non è tuttavia mancato chi si è schierato anche dalla parte di Corinne, invitando a non condannarla per la sua scelta dopo il dolore vissuto per l’abbandono della madre: