Perché Cristiano Malgioglio e Giovanni Ciacci hanno litigato? C’entra Ballando con le Stelle

Cristiano Malgioglio e Giovanni Ciacci sarebbero ai ferri corti. Secondo quanto fa sapere il settimanale Nuovo Tv, i due avrebbero litigato per colpa di Ballando con le Stelle. A quanto pare l’ex concorrente del Grande Fratello Vip non avrebbe apprezzato la scelta dell’amico di ballare con un altro uomo nel varietà di Milly Carlucci. Sembra che questa idea sia venuta prima a Malgioglio, che era pronto ad utilizzare nel suo prossimo videoclip. Ma lo stylist di Detto Fatto gliel’avrebbe letteralmente rubata, mandando così su tutte le furie il famoso paroliere.

Il gossip sulla litigata tra Cristiano Malgioglio e Giovanni Ciacci

“Voleva essere lui in persona (Cristiano) a danzare con un altro uomo nel suo prossimo video” ha raccontato una fonte anonima alla rivista diretta da Riccardo Signoretti. Malgioglio ne avrebbe dunque parlato con Ciacci, che però l’avrebbe riutilizzata a suo piacimento. “Cristiano pensa che Giovanni abbia proposto l’idea a Milly Carlucci spacciandola per sua ed è questo il motivo per cui non vuol né vedere né sentire Ciacci“ si legge ancora sull’ultimo numero di Nuovo Tv. Sarà vero? E se sì, i due riusciranno a riconciliarsi dopo anni di amicizia, stima e affetto oppure il loro rapporto è definitivamente morto e sepolto?