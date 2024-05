Daniele Dal Moro ha una nuova fidanzata? Somiglianza con Oriana

Cosa sta succedendo nella vita sentimentale di Daniele Dal Moro? Sembra che l’ex concorrente del Grande Fratello stia voltando pagina dopo la rottura con Oriana Marzoli. Tantissimi i telespettatori che hanno tifato per questa coppia nata nella Casa di Cinecittà. Fuori, però, c’è stata una serie di tira e molla che ha portato poi all’addio definitivo, almeno così sembra. Sembra che i fan degli Oriele debbano farsene una ragione e accettare che entrambi potrebbero andare avanti. Ed ecco che spunta una segnalazione che vede Dal Moro viversi una nuova frequentazione, con una ragazza che pare somigliare molto alla Marzoli.

A riportare questa indiscrezione è Amedeo Venza, che ha ricevuto un messaggio, con tanto di foto, da parte di utente su Instagram, che chiede di restare anonimo. Uno scatto ritrae la presunta nuova fiamma di Daniele, con i capelli lisci e biondi. Va precisato che quanto riportato rappresenta, per ora, solo un’indiscrezione, in quanto il diretto interessato non ha parlato di recente di una sua nuova frequentazione. Ecco cosa riporta questo utente:

“Daniele Dal Moro sta frequentando una ragazza (non so se è qualcosa di serio), lei si chiama Alessia. Erano insieme in Piazza Erba a Verona”

La segnalazione va avanti con un selfie di questa ragazza bionda vicino a una tenda che, a detta di questo utente, sarebbe proprio quella che si trova a casa di Daniele. “Non penso vogliano farlo sapere al momento”, si legge. Non resta che attendere per scoprire se effettivamente Dal Moro si sta vivendo una nuova frequentazione, com’è giusto che sia, oppure no.

Daniele e Oriana rottura: la storia di lei con Iovino

Il gossip racconta che Oriana Marzoli avrebbe ancora prima tentato di voltare pagina dopo la rottura con Dal Moro. Tra loro non sono mancati gli screzi sui social network prima e dopo la fine della loro relazione. Nelle scorse settimane, le indiscrezioni hanno iniziato a riportare un presunto avvicinamento tra Oriana e Cristiano Iovino, il personal trainer spesso associato al nome di Ilary Blasi. I due sono stati visti insieme più volte.

Intanto, però, la Marzoli ha iniziato una nuova esperienza in un altro reality, questa volta in Cile: Ganar o Servir? – De Vuelta al pasado. Pare che Oriana pensasse che Iovino l’avrebbe aspettata, ma poi qualcosa sarebbe andato storto. Infatti, nei giorni successivi è nato un gossip che vede Soleil Sorge vicino a Cristiano. Dai diretti interessati non sono arrivate delle conferme o delle smentite concrete, ma solo delle allusioni.

In Cile Oriana non avrebbe reagito bene alla notizia, tanto che è stata beccata durante una confidenza fatta a un’altra concorrente del reality. A quest’ultima ha raccontato di un amore che le ha fatto tornare il sorriso. Per questa persona, però, Oriana ha pianto in albergo, in quanto le cose sono andate male. Va precisato che il programma in Cile permette ai concorrenti di usare il telefono per qualche ora a settimana ed è così che la Marzoli avrebbe scoperto il gossip su Iovino e Soleil.