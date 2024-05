Amadeus, il figlio José vittima di bullismo: motivo e reazione

Amadeus è così amato dagli italiani che è diventato “uno di famiglia”… e non solo lui. Con i 5 Sanremo che ha condotto infatti, il pubblico ha imparato a conoscere anche i suoi cari. Oltre alla moglie Giovanna Civitillo, pian piano ci siamo tutti affezionati anche a José, il figlio della coppia. Ora il piccolo di casa Sebastiani ha addirittura rilasciato un’intervista a Vanity Fair. Tra lavoro dei sogni e rapporto con i genitori, il ragazzo ha rivelato anche di aver subito del bullismo.

Ricordate quel bambino seduto in prima fila all’Ariston durante la Settantesima edizione del Festival di Sanremo? Bene, ora è in piena adolescenza e, nonostante abbia solo 15 anni (è nato il 18 gennaio 2009), sta già conquistando il mondo dei social. Attualmente infatti, José Sebastiani vanta più di 200 mila followers su Instagram e nel tempo libero, oltre alla passione per il calcio, si dedica a podcast e radio.

Il figlio di Amadeus e Giovanna sembra già aver spiccato il volo verso il successo. Tra l’esperienza come speaker a Radio Immaginaria e il suo podcast Talking with José, il giovane è spesso sulla bocca dei popolo del web. Oggi, in un’intervista esclusiva a Vanity Fair, José racconta la sua vita da teenager, piena di sogni ma anche di qualche ostacolo.

Nella chiacchierata con Monica Coviello, il Sebastiani Jr. ha spiegato che il suo sogno più grande è quello di diventare un calciatore professionista. D’altronde, il ragazzo non perde tempo ed è già entrato nella squadra giovanile dell’Inter, dove gioca come portiere. In ogni caso, se questo percorso professionale non dovesse funzionare, il teenager ha rivelato che vorrebbe lavorare nell’industria musicale, avendo notato di avere orecchio nella scelta delle canzoni.

Il rapporto con i genitori e il bullismo

All’interno dell’intervista c’è stato spazio per raccontare anche il meraviglioso rapporto che il ragazzo ha con i suoi genitori. José ha raccontato che Amadeus e Giovanna Civitillo sono genitori moderni e che la madre è quella severa tra i due. Al contempo però, quest’ultima è una sua grande complice.

Il piccolo di casa Sebastiani infatti, ha rivelato che mamma Giovanna gli è stata molto vicina quando il ragazzo ha iniziato ad essere vittima di bullismo, dopo il primo Sanremo del padre. Il motivo per cui José ha subito insulti – sia nel web che nella vita reale – è da imputare proprio al fatto di essere un “figlio di“. Il ragazzo ha confessato di aver sofferto per gli attacchi ricevuti dai bulli e dagli haters, ma ha anche aggiunto che ora preferisce lasciar correre senza reagire: