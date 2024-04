Sanremo, dure critiche: “Il cast viene scelto dal figlio di Amadeus”

A La Stampa Mario Venuti, rispondendo ad una domanda su Sanremo, ha fatto dure critiche ad Amadeus, sostenendo che il cast venga scelto da suo figlio José.

Il cantante ha risposto ad un quesito di Luca Dondoni che gli ha chiesto se avesse pensato di partecipare a Sanremo. L’artista non si è risparmiato ed ha criticato aspramente il festival. Secondo lui il cast non viene selezionato per meritocrazia. Ritiene che le canzoni, ma soprattutto i cantanti in gara, vengano scelti in base ai followers e ai like. Più sono acclamati sui social, più c’è probabilità che vengano selezionati dal direttore artistico.

Venuti ha poi rincarato la dose ed ha rivelato che il cast viene scelto da José, il figlio di Amadeus. Tutti sanno che il ragazzo ha dato più di qualche consiglio al padre e che alcuni cantanti che lui avrebbe scartato poi sono stati presi per volontà del ragazzo. Com’è stato dichiarato per il brano Ma non tutta la vita dei Ricchi e Poveri.

“I cast vengono scelti in base ai social. Tutto è legato ai like, ai follower, i media sono afflitti da un giovanilismo “too much”. Sarebbe meglio che il cast degli scorsi festival non lo avesse fatto il figlio di Amadeus ma Amadeus. Tutto un mondo è stato trascurato. Gli autori all’Ariston sono stati per cinque anni tutti gli stessi e i produttori pure. Speriamo che con Conti o chi verrà cambi qualcosa“

Venuti spera in un cambiamento, come anche una parte dei telespettatori. Nonostante il talento di Amadeus sia indubbio, c’è bisogno di cambiare aria e di rinnovare ancora di più il format che nelle ultime edizioni si è presentato un po’ statico. Al di là di tutto però gli ascolti hanno sempre strapremiato Amadeus e quindi forse la scelta di fare un cast basandosi sulle preferenze dei social e soprattutto dei giovani non è una scelta così sbagliata.

Chi condurrà Sanremo 2025?

La certezza che Amadeus abbia chiuso con il festival (per ora) c’è. Quindi, da un mese a questa parte, c’è il toto nomi. Tante proposte sono state fatte ma sembrano essere state rifiutate. Poi c’è anche chi si propone, ma ai vertici non piace.

Antonella Clerici ha detto che non vorrebbe farlo, al contrario di Gigi D’Alessio che non solo si è proposto, ma avrebbe anche alcune idee per rinnovare il sistema di votazione. Stesso discorso vale per Morgan. Alessandro Cattelan invece è un po’ spaventato all’idea ma non ha mai negato che gli piacerebbe provarci.

Per ora però i conduttori in ballo sembrano essere due: Carlo Conti e Stefano De Martino. Il primo ha già esperienza con il festival. In un primo momento ha rifiutato, ma ora sembra che ci stia pensando su. L’ex ballerino invece è un po’ terrorizzato all’idea ma ha confessato che non rifiuterebbe mai una proposta del genere.