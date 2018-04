Grande Fratello, Baye Dame squalificato per lite con Aida Nizar? Le parole di Cristiano Malgioglio

È caos sui social da quando al Grande Fratello è scoppiata la lite tra Aida Nizar e Baye Dame. Cristiano Malgioglio ha preso le difese della spagnola, invitando la produzione del reality show a prendere provvedimenti nei confronti del ragazzo di colore. L’opinionista si è espresso su Instagram, ricevendo in pochi minuti migliaia di like e commenti: sono in molti a chiedere a gran voce la squalifica di Baye Dame, accusato di aver bullizzato la nuova coinquilina madrilena. “Baye troppo aggressivo… non mi piace affatto…usa troppo bullismo contro Aida. E questo io personalmente non glielo permetto. Attenzione di non dare messaggi sbagliati”, ha scritto Malgioglio sui social network, taggando la padrona di casa Barbara d’Urso e Canale 5.

Grande Fratello: il pubblico vuole la squalifica di Baye Dame

L’appello di Cristiano Malgioglio ha subito ottenuto tantissime condivisioni. Parecchi telespettatori, proprio come il famoso paroliere, hanno preso le parti di Aida Nizar e condannato l’atteggiamento di Baye Dame, considerato troppo aggressivo. “Squalificatelo! Cristiano non è possibile che debbano passare questi messaggi in TV dove ci sono migliaia di ragazzi che guardano! Questo essere è un bullo, aggressivo, maleducato e fa violenza sulle donne! Se non prenderanno provvedimenti io non lo guardò più!”, ha fatto sapere qualcuno sui social. Mentre qualcun altro ha aggiunto: “Con tutto il bullismo che pervade la società,ci mancava pure quello in diretta tv. Noi che guardiamo queste schifezze ne siamo complici. Nauseata”. Il Grande Fratello prenderà davvero dei provvedimenti?

Perché Baye Dame ha attaccato Aida Nizar al Grande Fratello

Ma cosa è successo tra Baye Dame e Aida Nizar al Grande Fratello? Fin da subito il giovane e gli altri concorrenti del reality show non hanno apprezzato l’ingresso della spagnola in Casa. La situazione si è complicata dopo che Aida ha vomitato nel lavandino del bagno, lasciando poi tutto sporco e non ammettendo le proprie colpe. In seguito la Nizar ha preteso la sua porzione di dolce senza aspettare gli altri e questo ha mandato su tutte le furie Baye Dame, che ha cominciato ad insultare la donna e a fare brutti gesti nei suoi confronti. Al momento Aida è sola contro tutti: può contare solo su Alberto, alias Tarzan, con il quale fin da subito è scattato un certo feeling.

Video lite Aida Niza- Baye Dame al Grande Fratello: