Lorenzo Riccardi torna a Uomini e Donne? Un messaggio per Sara

Uomini e Donne, Sara: le parole di Lorenzo Riccardi dopo essere andato via

Lorenzo Riccardi ha deciso di andare via da Uomini e Donne. Dopo aver visto il secondo bacio tra Sara e Luigi, il corteggiatore non pare sia stato in grado di digerire l’accaduto. Il giovane ha sempre dimostrato di essere molto sicuro di sé, eppure quest’ultimo gesto della tronista lo ha lasciato molto perplesso. Quasi tutto il pubblico del Trono Classico fa il tifo per Mastroianni, soprattutto perché Riccardi è finito al centro di svariate polemiche sin dalla sua prima puntata. La sua iniziale indecisione tra la Affi Fella e Nilufar Addati hanno fatto sì che i fan della trasmissione iniziassero a dubitare del suo interesse nei confronti delle due ragazze.

Nel corso di queste ultime settimane, Lorenzo ha cercato di dare quante più dimostrazioni possibili a Sara e sembrava anche essere sulla buona strada. In ogni caso, dopo aver visto il bacio con Luigi ha preso la drastica decisione di eliminarsi e lasciare la trasmissione. Ad oggi, i fan del programma stanno cercando di capire se il corteggiatore abbia intenzione di tornare o meno in studio e concludere al meglio il suo percorso. Mentre attendiamo di scoprire cosa accadrà nel corso della prossima registrazione, Lorenzo pare abbia inviato un messaggio in codice a Sara Affi Fella attraverso il suo profilo Instagram. Nelle ultime ore il giovane ha pubblicato una sua foto, accompagnandola con alcune parole che sembrano essere indirizzate proprio alla tronista e alla loro frequentazione.

Lorenzo Riccardi, messaggio a Sara dopo l’eliminazione a Uomini e Donne

Lorenzo sui social scrive: “E tutti danno subito il meglio. Io no, perché il meglio bisogno anche un po’ guadagnarselo.” Il giovane corteggiatore pare abbia lanciato una bella frecciatina alla Affi Fella e forse anche un po’ al suo rivale, Luigi. Come risponderanno i diretti interessati?!? Staremo a vedere. In tutto ciò, attendiamo con ansia nuovi sviluppi e colpi di scena nel corso della prossima registrazione di Uomini e Donne.